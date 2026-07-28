UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” bu gün “KuPS”la həlledici oyuna çıxır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" Finlandiyanın "KuPS" futbol klubunu qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Finlandiyanın Kuopio şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
Komandalar arasında ilk oyun "Sabah"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, bu cütün qalibi UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Danimarkanın "Orxus" və Polşanın "Lex" komandaları arasında keçirilən cütün qalibi ilə üz-üzə gələcək.