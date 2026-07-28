28 İyul 2026
AZ

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” bu gün “KuPS”la həlledici oyuna çıxır

Futbol
Xəbərlər
28 İyul 2026 09:23
81
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” bu gün “KuPS”la həlledici oyuna çıxır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" Finlandiyanın "KuPS" futbol klubunu qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Finlandiyanın Kuopio şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

Komandalar arasında ilk oyun "Sabah"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, bu cütün qalibi UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Danimarkanın "Orxus" və Polşanın "Lex" komandaları arasında keçirilən cütün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” Denni Uelbeki transfer etməyə çalışır
09:08
Dünya futbolu

“Çelsi” Denni Uelbeki transfer etməyə çalışır

Denni Uelbek “Mançester Yunayted”in gənclər sisteminin yetirməsidir
La Liqa prezidenti Canni İnfantinoya müraciət edib
08:16
DÇ-2026

La Liqa prezidenti Canni İnfantinoya müraciət edib

İnfantino dünya çempionatını tənqid edənlərə cavab verib
“Fənərbağça”nın eks-hücumçusu Niderland klubuna keçib
06:15
Dünya futbolu

“Fənərbağça”nın eks-hücumçusu Niderland klubuna keçib

37 yaşlı futbolçu yeni klubu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb
Jerar Pike: “Barselona” əvvəlki kimi “Real Madrid”dən üstündür”
05:17
Dünya futbolu

Jerar Pike: “Barselona” əvvəlki kimi “Real Madrid”dən üstündür”

37 yaşlı Pike “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir
Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb
03:15
Dünya futbolu

Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb

Harvi Barns 2023-cü ildən bəri “Nyukasl Yunayted”də oynayır
“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib
02:13
Dünya futbolu

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub