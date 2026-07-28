28 İyul 2026
AZ

Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 03:15
64
Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb

“Nyukasl Yunayted” futbol klubu rəsmi saytında hücumçu Harvi Barnsın müqaviləsini uzadıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu klubla müddəti dəqiqləşdirilməyən uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.

“Yeni mövsümün başlamazdan əvvəl bu qədər tez yeni müqavilə imzalamaq çox xoşdur. Bu, inanılmaz bir səyahət idi və bunun davam edəcəyinə şadam. Kluba ilk dəfə qoşulduğum zaman buranın nə qədər xüsusi olduğunu dərhal anladım və burada üç ildən sonra buna daha da əmin oldum. Buradakı hər şeyi - şəhəri, stadionu, insanları sevirəm və qalma müddətimi uzatdığım üçün şadam. Son bir neçə ildə artıq uğurun dadını çıxarmışam və bu komanda ilə həqiqətən xüsusi anlar yaşamışam. Hamımız daha çox şey istəyirik və klubu irəli aparmağa kömək edə biləcək əsas oyunçu olmaq istəyirəm", - deyə İngiltərə klubunun mətbuat xidməti Barnsın sözlərini sitat gətirib.

Harvi Barns 2023-cü ildən bəri “Nyukasl Yunayted”də oynayır və bu müddət ərzində komanda üçün 120 matçda meydana çıxıb, 30 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib
02:13
Dünya futbolu

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib
Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb
01:53
Dünya futbolu

Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

Oyunçu daha əvvəl “Real Madrid”ə transfer olunub
PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub
01:34
Dünya futbolu

PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 90 milyon avrodur
FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
01:15
DÇ-2026

FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib
“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir
00:14
Dünya futbolu

“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir

Cordan Henderson "Sanderlend"in gənclər sisteminin yetirməsidir
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək
27 İyul 23:53
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək

USL Çempionşip ABŞ-da MLS-dən sonra ikinci ən güclü diviziondur

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub