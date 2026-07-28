28 İyul 2026
AZ

Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 01:53
48
Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

İspaniya millisinin müdafiəçisi Mark Kukurelya sosial media saytındakı səhifəsində “Çelsi” azarkeşlərinə vida mesajı paylaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu daha əvvəl “Real Madrid”ə transfer olunub.

“Salam, “göylər”. Birlikdə dörd ildən sonra vidalaşmağın vaxtıdır. Birlikdə keçirdiyimiz vaxtlar haqqında uzun müddət düşünmüşəm. Kluba titul qazanmaq və Çempionlar Liqasında oynamaq arzuları ilə gənc bir oğlan kimi gəlmişəm. Bəli, çətin günlərimiz oldu. Amma birlikdə, zəhmətimiz sayəsində hər şeyi dəyişə bildik. Kluba və mənə bəslədikləri gözləntilərə minnətdaram ki, bu da mənə daha yaxşı insan olmağa imkan verdi.

İndi əminliklə deyə bilərəm ki, London həmişə mənim evim olacaq və siz əbədi olaraq hekayəmin bir hissəsi olacaqsınız. Mənim haqqımda yazdığınız mahnıları, “Stemford Bric”dəki xüsusi axşamları və gerbinin sinəmdə olduğu, sevgi və dəstəyi hiss etdiyim kubokları həmişə xatırlayacağam.

Klubdan kişi kimi ayrılıram. Çox şeyə nail oldum və buna görə minnətdaram. Məşqçilər heyətinə bütün məsləhətlərinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Komanda yoldaşlarıma, birlikdə yaşadığımız çox şeyə görə. Kobhemdəki bütün işçilərə, yaratdıqları səmimi qarşılamaya görə.

“Çelsi”ni ən yüksəkdə görmək istəyirəm - layiq olduğunuz yer məhz oradır. Bir dəfə “göy” olan həmişə “göydür”, - deyə Kukurelya paylaşımında yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib
02:13
Dünya futbolu

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib
PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub
01:34
Dünya futbolu

PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 90 milyon avrodur
FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
01:15
DÇ-2026

FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib
“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir
00:14
Dünya futbolu

“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir

Cordan Henderson "Sanderlend"in gənclər sisteminin yetirməsidir
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək
27 İyul 23:53
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək

USL Çempionşip ABŞ-da MLS-dən sonra ikinci ən güclü diviziondur
“Barselona” Alvaresə alternativ olaraq Krupini nəzərdən keçirir
27 İyul 23:38
Dünya futbolu

“Barselona” Alvaresə alternativ olaraq Krupini nəzərdən keçirir

Eli Krupi ötən mövsüm “Bornmut”da 35 oyunda iştirak edib və 13 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub