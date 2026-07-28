Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

İspaniya millisinin müdafiəçisi Mark Kukurelya sosial media saytındakı səhifəsində “Çelsi” azarkeşlərinə vida mesajı paylaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu daha əvvəl “Real Madrid”ə transfer olunub.
“Salam, “göylər”. Birlikdə dörd ildən sonra vidalaşmağın vaxtıdır. Birlikdə keçirdiyimiz vaxtlar haqqında uzun müddət düşünmüşəm. Kluba titul qazanmaq və Çempionlar Liqasında oynamaq arzuları ilə gənc bir oğlan kimi gəlmişəm. Bəli, çətin günlərimiz oldu. Amma birlikdə, zəhmətimiz sayəsində hər şeyi dəyişə bildik. Kluba və mənə bəslədikləri gözləntilərə minnətdaram ki, bu da mənə daha yaxşı insan olmağa imkan verdi.
İndi əminliklə deyə bilərəm ki, London həmişə mənim evim olacaq və siz əbədi olaraq hekayəmin bir hissəsi olacaqsınız. Mənim haqqımda yazdığınız mahnıları, “Stemford Bric”dəki xüsusi axşamları və gerbinin sinəmdə olduğu, sevgi və dəstəyi hiss etdiyim kubokları həmişə xatırlayacağam.
Klubdan kişi kimi ayrılıram. Çox şeyə nail oldum və buna görə minnətdaram. Məşqçilər heyətinə bütün məsləhətlərinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Komanda yoldaşlarıma, birlikdə yaşadığımız çox şeyə görə. Kobhemdəki bütün işçilərə, yaratdıqları səmimi qarşılamaya görə.
“Çelsi”ni ən yüksəkdə görmək istəyirəm - layiq olduğunuz yer məhz oradır. Bir dəfə “göy” olan həmişə “göydür”, - deyə Kukurelya paylaşımında yazıb.