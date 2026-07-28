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“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 02:13
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“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

“Mançester Siti”nin keçmiş müdafiəçisi Con Stounz “İnter”ə keçidə şifahi şəkildə razılıq verib.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Canluka Di Marzioya istinadən bildirir.

Tibbi müayinə tarixi hələ müəyyən edilməyib və tərəflər müqaviləni rəsmi olaraq rəsmiləşdirməyə hazırdırlar. Müqavilə iki illik müqavilədir və mövsüm başına 4 milyon avro maaş nəzərdə tutulub.

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 12 milyon avrodur. İngilis futbolçu 2016-cı ildən bəri "Citizens"də oynayıb, altı Premyer Liqa və Çempionlar Liqası titulunu qazanıb.

İdman.Biz
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