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“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 00:14
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“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir

"Çelsi" "Brentford"un yarımmüdafiəçisi Cordan Hendersonla maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, "göylər" yarımmüdafiəçi üçün əsas namizəddir. Oyunçu 2027-ci ilin yayına qədər olan müqaviləsinə baxmayaraq, "mavilər"dən təzminatsız ayrıla bilər. Yarımmüdafiəçinin özü mümkün transferə açıqdır.

Cordan Henderson "Sanderlend"in gənclər sisteminin yetirməsidir. Böyüklər səviyyəsində yarımmüdafiəçi 2011-ci ildən 2023-cü ilə qədər "Liverpul"da oynayıb və komanda ilə bir sıra kuboklar qazanıb. Onun karyerasında "Koventri Siti", "Əl-İttifaq" və "Ayaks" kimi klublardakı çıxışları da var.

İdman.Biz
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