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Paolo Maldini İtaliya Futbol Federasiyasından ayrılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 22:29
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Paolo Maldini İtaliya Futbol Federasiyasından ayrılıb

İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) texniki direktoru Paolo Maldini və onun müşaviri Leonardo təyinatlarından 10 gün sonra İtaliya millisini tərk etmək qərarına gəliblər.

İdman.Biz bu barədə Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.

Layihəni tərk etmək qərarı FIGC prezidenti Covanni Malaqonun Andrea Pirlonun İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi təyin edilməsinə qarşı çıxması ilə əlaqədar verilib. Prezident Pirlonu Rusiya bukmeker kontorları ilə əlaqələrinə görə bəyənməyib. Maldini və Leonardo millinin baş məşqçisi kimi yalnız Pirlonu görmək istəyirdilər.

Daha əvvəl Pirlonun İtaliya millisinin vakant olan baş məşqçi postuna əsas namizəd olduğu bildirilsə də, onun namizədliyi rədd edilib. Pirlo özü artıq İtaliya millisinin baş məşqçi postuna namizəd olmadığını bildirib.

İdman.Biz
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