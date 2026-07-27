İngiltərədə özünü zədələnmiş göstərən qapıçılara qarşı tədbir görəcəklər

BBC Sport-un məlumatına görə, İngiltərə futbolu bu mövsüm matçlar zamanı taktiki fasilə məqsədilə zədələnmə iddiası ilə çıxış edən qapıçıların mübarizəsi üçün bir təcrübə planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə Futbol Assosiasiyası, Premyer Liqa, İngiltərə Futbol Liqası, Milli Liqa və Qadınlar Super Liqası Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası Şurasının (IFAB) təsdiqini gözləyərək bu tədbir barədə razılığa gəliblər.
Baş hakim Hovard Uebbin rəhbərlik etdiyi Pro Ref təşkilatı həll yolu tapmaq üçün liqalarla danışıqlar aparıb. Nəticədə, qapıçı zədələnərsə, komandanın meydan oyunçusunun meydanı tərk etməsi qərara alınıb.
Hakim fizioterapevtin qapıçını müalicə etmək üçün meydana girə biləcəyinə işarə edərsə, məşqçinin meydanı bir dəqiqə tərk etməsi üçün başqa bir oyunçu seçmək üçün 10 saniyəsi olacaq. 10 saniyə ərzində heç bir oyunçu seçilməzsə, komanda kapitanının meydanı tərk etməsi tələb olunacaq.
Qapıçı tibbi yardım alarkən fasilə elan etmək taktikası son mövsümlərdə getdikcə daha çox yayılmış və mübahisəli hala gəlmişdir. Çox vaxt qapıçı meydanda oturur və fizioterapevtə işarə edir, qalan oyunçular isə komanda görüşü üçün texniki zonaya tələsirlər. Məşqçi təlimat verən kimi qapıçı ayağa qalxır və oyuna davam edir. Qapıçı üçün dərmanlar həmçinin rəqibin dominantlıq etdiyi zaman oyununu yavaşlatmaq üçün istifadə olunur.
Məsələn, noyabr ayında "Lids Yunayted"in baş məşqçisi Daniel Farke "Mançester Siti"nin qapıçısı Canluici Donnarummanı "qaydaları aşmaq" və oyunu dayandırmaq üçün zədəni yamsılamaqda günahlandırdı.
Lakin, qapıçı zədələndikdə komanda yoldaşının meydanı tərk etməsi tələb olunmadığı hallarda bir neçə istisna nəzərə alınır: qapıçı fizioterapevtin diqqətinə ehtiyacı olmadığını bildirdikdə və bu, oyunun dayandırılmasına səbəb olmadıqda; qapıçı ilə meydan oyunçusu arasında toqquşma olduqda; qapıçıya qarşı qayda pozuntusu təcili tibbi yardım tələb etdikdə; qanaxma, ciddi zədə (dəyişdirmə tələb olunur) və ya qapıçının beyin silkələnməsi halında.
Testlərin nəticələri IFAB iclaslarında qiymətləndiriləcək və bu, 2027/28 mövsümündən başlayaraq bütün dünyada qaydalarda daimi dəyişikliklərə səbəb ola bilər.