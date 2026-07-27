“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək

"Mançester Yunayted"in keçmiş hücumçusu, Çiçarito kimi tanınan Xavyer Ernandes tezliklə USL Çempionşip klubu "Atletiko Dallas"a qoşulacaq.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.
Çiçaritonun bu addımı 2028-ci ildə liqada debüt etməsi planlaşdırılan yeni USL franşizası olan "Atletiko Dallas"ın tarixində ilk addımdır. Oyunçu 2027-ci ildə komandada oynamağa başlayacaq, lakin artıq indidən klubun inkişafında iştirak edəcək.
Meksika millisinin keçmiş oyunçusu 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər Avropa klublarında, o cümlədən "Mançester Yunayted", "Real Madrid", "Bayer Leverkuzen" və "Sevilya"da oynayıb.
USL Çempionşip ABŞ-da MLS-dən sonra ikinci ən güclü diviziondur, lakin iki liqa arasında yüksəliş və ya düşmə sistemi yoxdur.