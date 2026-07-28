28 İyul 2026
AZ

PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 01:34
74
PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub

Fransanın nüfuzlu “L'Équipe” nəşri “RB Leypsiq”in hücumçusu Yann Diomandenin “Real Madrid”ə transferi ilə bağlı “Pari Sen-Jermen”in mövqeyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl parislilərin oyunçuya olan marağı barədə məlumat verilmişdi.

“RB Leypsiq” cəmi bir il əvvəl İspaniya ikinci divizionunda oynayan istedadlı oyunçu üçün həddindən artıq böyük məbləğdə pul istəyirdi. Biz sadəcə bir klubun şousu üçün həddindən artıq böyük məbləğlər xərcləmək niyyətində deyilik. Bu, hazırda “Real Madrid”də baş verənlərdən çox şey xəbər verir”, - nəşr klubun mövqeyindən sitat gətirir.

Ötən mövsüm Diomande bütün turnirlərdə 36 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib
02:13
Dünya futbolu

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib
Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb
01:53
Dünya futbolu

Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

Oyunçu daha əvvəl “Real Madrid”ə transfer olunub
FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
01:15
DÇ-2026

FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib
“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir
00:14
Dünya futbolu

“Çelsi” Cordan Hendersonu transfer etmək istəyir

Cordan Henderson "Sanderlend"in gənclər sisteminin yetirməsidir
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək
27 İyul 23:53
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək

USL Çempionşip ABŞ-da MLS-dən sonra ikinci ən güclü diviziondur
“Barselona” Alvaresə alternativ olaraq Krupini nəzərdən keçirir
27 İyul 23:38
Dünya futbolu

“Barselona” Alvaresə alternativ olaraq Krupini nəzərdən keçirir

Eli Krupi ötən mövsüm “Bornmut”da 35 oyunda iştirak edib və 13 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub