28 İyul 2026
AZ

“Fənərbağça”nın eks-hücumçusu Niderland klubuna keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyul 2026 06:15
75
“Fənərbağça”nın eks-hücumçusu Niderland klubuna keçib

“Ayaks” və “Sauthempton”un keçmiş hücumçusu Duşan Tadiç Niderland çempionatının “NEC Neymegen” komandasına keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu transfer Erediviziya klubunun rəsmi saytında açıqlanıb.

37 yaşlı futbolçu yeni klubu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.

Duşan Tadiç Serbiya futbolunun yetirməsidir. O, əvvəllər “Qroningen”, “Tvente”, “Sauthempton”, “Ayaks” və “Fənərbağça” kimi klublarda oynayıb. Onun əvvəlki klubu BƏƏ-nin “Əl-Vahda” klubu olub. O, həmçinin Serbiya milli komandasında da oynayıb.

Ötən mövsüm 42 matçda Tadiç beş qol vurub və 20 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Jerar Pike: “Barselona” əvvəlki kimi “Real Madrid”dən üstündür”
05:17
Dünya futbolu

Jerar Pike: “Barselona” əvvəlki kimi “Real Madrid”dən üstündür”

37 yaşlı Pike “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir
Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb
03:15
Dünya futbolu

Harvi Barns “Nyukasl Yunayted”lə müqaviləsini uzadıb

Harvi Barns 2023-cü ildən bəri “Nyukasl Yunayted”də oynayır
“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib
02:13
Dünya futbolu

“Siti”nin sabiq müdafiəçisi “İnter”ə keçməyə razılıq verib

2025/26 mövsümündə Con Stounz “Mançester Siti”də bütün yarışlarda 18 oyun keçirib
Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb
01:53
Dünya futbolu

Kukurelya “Çelsi” azarkeşləri ilə vidalaşıb

Oyunçu daha əvvəl “Real Madrid”ə transfer olunub
PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub
01:34
Dünya futbolu

PSJ-nin Diomande ilə bağlı mövqeyi bəlli olub

Transfermarkt portalındakı məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 90 milyon avrodur
FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
01:15
DÇ-2026

FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub