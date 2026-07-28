“Fənərbağça”nın eks-hücumçusu Niderland klubuna keçib

“Ayaks” və “Sauthempton”un keçmiş hücumçusu Duşan Tadiç Niderland çempionatının “NEC Neymegen” komandasına keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu transfer Erediviziya klubunun rəsmi saytında açıqlanıb.
37 yaşlı futbolçu yeni klubu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.
Duşan Tadiç Serbiya futbolunun yetirməsidir. O, əvvəllər “Qroningen”, “Tvente”, “Sauthempton”, “Ayaks” və “Fənərbağça” kimi klublarda oynayıb. Onun əvvəlki klubu BƏƏ-nin “Əl-Vahda” klubu olub. O, həmçinin Serbiya milli komandasında da oynayıb.
Ötən mövsüm 42 matçda Tadiç beş qol vurub və 20 məhsuldar ötürmə edib.