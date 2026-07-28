Jerar Pike: “Barselona” əvvəlki kimi “Real Madrid”dən üstündür”

“Barselona” və İspaniya millisinin keçmiş müdafiəçisi Jerar Pike yeni mövsümdən əvvəl “Barselona” ilə “Real Madrid”i müqayisə edib.
İdman.Biz bildirir ki, ötən mövsüm “Barselona” La Liqanın çempionu olub, “Real” isə ikinci yerlə kifayətlənib.
“Barselona” “Real Madrid”dən üstün olaraq qalır; hazırda onlar daha güclüdürlər. Son iki çempionluğu qazanmaq onlara müəyyən status və səlahiyyət verir və mövsümə favorit kimi başlamağa imkan verir. Lakin bunu meydanda sübut etmək lazımdır.
Oyunçular və komanda artıq mövcud vəziyyətə uyğunlaşıblar. "Söhbət sabitlikdən gedir - Flik üç ildir komandadadır və oyunçular iş formatını və oyun tərzini tam mənimsəyiblər ki, bu da onlara üstünlük verir”, - Sport.es Pikedən sitat gətirir.
37 yaşlı Pike “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir, lakin gənclər komandasından birbaşa “Mançester Yunayted”ə keçib. Dörd il sonra o, kataloniyalıların heyətinə qayıdıb və ümumilikdə 616 oyun keçirib, 53 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib.