Dünya çempionatı: Üç yunan-Roma güləşçimiz medal uğrunda görüşə çıxacaq

Bu gün Azərbaycanın üç yunan-Roma güləşçisi Bakıda təşkil olunan U-17 dünya çempionatında medallar uğrunda görüşlərə çıxacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünən yarımfinalda uduzan Ömər Salmanovla (48 kq) Orxan Həbibli (65 kq) bürünc medal qazanmaq üçün mübarizə aparacaqlar.
İsfahan Həsənov (80 kq) isə mundialın qızıl medalına yiyələnmək şansına malikdir. O, finalda iranlı Alireza Rezayi ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.
Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.