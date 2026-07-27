27 İyul 2026
AZ

Fərid Qayıbov: “Azərbaycan idman yarışlarını hər zaman yüksək səviyyədə keçirib”

Güləş
Xəbərlər
27 İyul 2026 17:36
106
Fərid Qayıbov: “Azərbaycan idman yarışlarını hər zaman yüksək səviyyədə keçirib”

Bakıda təşkil olunan U-17 Dünya Güləş Çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov çıxış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, nazir bütün iştirakçıları növbəti idman bayramı münasibətilə təbrik edib.

“Bu il Bakı dünyanın idman paytaxtıdır. Bu status bizə təsadüfən verilməyib. Azərbaycan hər zaman idman yarışlarını yüksək səviyyədə keçirib və əminəm ki, güləş üzrə U-17 Dünya Çempionatı da istisna olmayacaq. Bütün idmançılara uğurlar arzulayıram”, - deyə Fərid Qayıbov bildirib.

Qeyd edək ki, U-17 Dünya Güləş Çempionatı paytaxt Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Turnirdə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi iştirak edir. Azərbaycan mundialda 29 idmançı ilə təmsil olunur.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda 17 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
17:47
Güləş

Bakıda 17 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

Sonra açılış mərasimi bədii proqramla davam edib
Nenad Laloviç: “Azərbaycan dünya güləş məktəbinin mərkəzlərindən biridir”
17:43
Güləş

Nenad Laloviç: “Azərbaycan dünya güləş məktəbinin mərkəzlərindən biridir”

U-17 Dünya Güləş Çempionatının açılışında UWW prezidentindən Azərbaycana təşəkkür

Azərbaycanın üç güləşçisi U-17 dünya çempionatının yarımfinalında - YENİLƏNİR
14:20
Güləş

Azərbaycanın üç güləşçisi U-17 dünya çempionatının yarımfinalında - YENİLƏNİR

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayacaq
Güləş üzrə dünya çempionatında ilk rəqiblərimiz müəyyənləşib - FOTO
26 İyul 23:47
Güləş

Güləş üzrə dünya çempionatında ilk rəqiblərimiz müəyyənləşib - FOTO

Bakıda U-17 dünya çempionatına sabah start veriləcək
AGF ilə ABŞ-nin “Sülh naminə güləş” təşkilatı arasında memorandum imzalanıb
26 İyul 11:21
Güləş

AGF ilə ABŞ-nin “Sülh naminə güləş” təşkilatı arasında memorandum imzalanıb

Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan tədbirdə hər iki tərəfin rəsmi şəxsləri iştirak edib
Nazir müavini oğlunun məğlubiyyətindən sonra meydana tullanıb - VİDEO
26 İyul 10:43
Güləş

Nazir müavini oğlunun məğlubiyyətindən sonra meydana tullanıb - VİDEO

Hamza Yerlikaya hakimlərdən birini qolundan tutaraq zaldan çıxarmağa çalışıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub