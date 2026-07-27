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Nenad Laloviç: “Azərbaycan dünya güləş məktəbinin mərkəzlərindən biridir”

Güləş
Xəbərlər
27 İyul 2026 17:43
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Nenad Laloviç: “Azərbaycan dünya güləş məktəbinin mərkəzlərindən biridir”

Bakıda keçirilən U-17 Dünya Güləş Çempionatının açılış mərasimində Dünya Güləş Birliyinin (UWW) prezidenti Nenad Laloviç çıxış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Laloviç yarışın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkürünü bildirib.

O, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Güləş Federasiyasının və digər təşkilatçı qurumların əməyini yüksək qiymətləndirib.

UWW prezidenti Bakını fantastik şəhər adlandıraraq, Azərbaycanın dünya güləş məktəbinin əsas mərkəzlərindən biri olduğunu vurğulayıb. O, gənc idmançılara uğurlar arzulayıb və onların gələcəkdə Olimpiya Oyunlarında ölkələrini layiqincə təmsil edəcəklərinə inandığını qeyd edib.

Laloviç, həmçinin Birləşmiş Dünya Güləş Təşkilatı adından Milli Olimpiya Komitəsinə və Prezident İlham Əliyevə güləşə göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını çatdırıb.

Qeyd edək ki, U-17 Dünya Güləş Çempionatı Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Turnirdə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi iştirak edir. Azərbaycan mundialda 29 idmançı ilə təmsil olunur.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
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