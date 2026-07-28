Bu gün beş yunan-Roma güləşçimiz mundialda mübarizəyə başlayır

Bu gün Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U-17 dünya çempionatında növbəti görüşlər baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanın daha beş yunan-Roma güləşçisi təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayacaq.
Təsnifat mərhələsi
45 kq
Əli Cavadlı - Oqnyan Burqazov (Bolqarıstan)
51 kq
Abdulrəhman Hüseynli - Kuanişbek Janqajol (Qazaxıstan)
60 kq
Elmir Çərkəzov - Nurali Askar (Qazaxıstan)
71 kq
Nadir Həsənov - Mahdi Azizboyev (Tacikistan)
92 kq
Zöhrab Səfərov - Hlib Yevsieyev (Ukrayna)
Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.