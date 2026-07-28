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Bu gün beş yunan-Roma güləşçimiz mundialda mübarizəyə başlayır

Güləş
Xəbərlər
28 İyul 2026 09:53
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Bu gün beş yunan-Roma güləşçimiz mundialda mübarizəyə başlayır

Bu gün Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U-17 dünya çempionatında növbəti görüşlər baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanın daha beş yunan-Roma güləşçisi təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayacaq.

Təsnifat mərhələsi
45 kq
Əli Cavadlı - Oqnyan Burqazov (Bolqarıstan)

51 kq
Abdulrəhman Hüseynli - Kuanişbek Janqajol (Qazaxıstan)

60 kq
Elmir Çərkəzov - Nurali Askar (Qazaxıstan)

71 kq
Nadir Həsənov - Mahdi Azizboyev (Tacikistan)

92 kq
Zöhrab Səfərov - Hlib Yevsieyev (Ukrayna)

Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.

İdman.Biz
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