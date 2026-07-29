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Dörd qadın güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq

Güləş
Xəbərlər
29 İyul 2026 10:08
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Dörd qadın güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq

Bu gün Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatında qadın güləşi üzrə mübarizəyə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Azərbaycanın dörd təmsilçisi xalça üzərinə çıxacaq.

43 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz Vəfa Orucova 1/8 finalda rumıniyalı Valia Harsanla, 49 kq-da isə Nəzrin Əhmədli almaniyalı Madina Bayramova ilə qarşılaşacaq.

57 kq çəki dərəcəsində çıxış edən güləşçimiz Qaratel Quliyeva təsnifat mərhələsində isveçrəli Delya Qisler, 65 kq-da isə Rəna Nuriyeva meksikalı Silviya Espinoza Munizla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.

İdman.Biz
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