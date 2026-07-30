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UWW azərbaycanlı hakimə yüksək etimad göstərib

Güləş
Xəbərlər
30 İyul 2026 23:09
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UWW azərbaycanlı hakimə yüksək etimad göstərib

Sabah Türkiyənin Kocaeli şəhərində güləş üzrə Hasan Gemici və Qazanfer Bilgenin xatirə turnirinə start veriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, avqustun 2-dək davam edəcək yarışda yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə millilərimizin 23 üzvü mübarizə aparacaq.

Məşqçilər Rövşən Bayramov, Rəsul Cəzini və Sabah Şəriətinin rəhbərliyi altında Nihad Quluzadə, Rəşad Məmmədov (hər ikisi 60 kq), Nihat Məmmədli, Ziya Babaşov (hər ikisi 63 kq), Xalid Həsənov (72 kq), Ruslan Nurullayev, Davud Məmmədov (hər ikisi 77 kq), Laçın Vəliyev, Tuncay Vəzirzadə (hər ikisi 87 kq), Məhəmməd Əhmədiyev (97 kq), Beka Kandelaki və Sərxan Məmmədov (hər ikisi 130 kq) yunan-Roma güləşi üzrə yarışda gücünü sınayacaq.

Sərbəst güləşçilərimiz isə məşqçi Arif Abdullayev və Taymuraz Kokoyevin rəhbərliyi altında uğur qazanmağa çalışacaqlar. Heyətdə Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Musa Ağayev, Ruslan Abdullayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq), Ağanəzər Novruzov (74 kq), Səbuhi Əmiraslanov (86 kq), Anar Cəfərli (92 kq), Təbriz Bayramov (92 kq), Zəfər Əliyev (97 kq), Muxamad Qantemirov və Ketaq Karsanov (hər ikisi 125 kq) yer alıb.

Dünya Güləş Birliyi (UWW) bu yarışın ümumi idarəetməsini Azərbaycan Güləş Federasiyasının Texniki və Hakimlər Komitəsinin sədri, I-S dərəcəli referi Asif Şirəliyevə tapşırıb. Ali qurumun etimadını qazanan A.Şirəliyev UWW nümayəndəsi kimi yarışın rəhbəri funksiyasını yerinə yetirəcək.

Memorialda III dərəcəli hakimlərimiz Elxan Həmidzadə, Samir Hacıyev və Qədim Qurbanov ədaləti qoruyacaq.

İdman.Biz
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