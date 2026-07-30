Fərid Qayıbov: “Güləş üzrə növbəti dünya çempionatına ev sahibliyi etməyin vaxtı yetişib”

“Azərbaycan bir dəfə - 2007-ci ildə güləş üzrə böyüklər arasında dünya çempionatına ev sahibliyi edib. Düşünürəm ki, növbəti mundialın keçirilməsinin vaxtı artıq yetişib. İnanıram ki, federasiyanın belə bir yarışın təşkilinə gücü çatar”.
Bu sözləri gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov deyib.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan belə mötəbər yarışa ev sahibliyi etmək üçün bütün imkanlara malikdir.
“İnfrastrukturumuz çox əlverişlidir. Məsələn, Milli Gimnastika Arenasında həm əsas yarış meydançası, həm də məşq və isinmə zalları mövcuddur. İdmançıların yerləşməsi üçün isə arena ilə üzbəüz Atletlər kəndi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Bakı Su İdmanı Sarayı, Atıcılıq Mərkəzi və digər müasir idman qurğularımız var. Bakıda buz meydançası da fəaliyyət göstərir. Artıq fiqurlu konkisürmə və hokkey üzrə idmançılarımız var və onlar nəticələr əldə edirlər”, - deyə nazir AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.