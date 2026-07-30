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“Qarabağ” bu gün Avropa Liqasında həlledici sınağa çıxır

Futbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 08:00
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“Qarabağ” bu gün Avropa Liqasında həlledici sınağa çıxır

Bu gün UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Azərbaycan təmsilçisi “Qarabağ” Bolqarıstanda “CSKA Sofia”nın qonağı olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bolqarıstanın Sofiya şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

Komandalar arasında Bakıda baş tutan ilk oyun qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb - 0:0.
Qeyd edək ki, bu cütün qalibi UEFA Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Moldovanın “Şerif” - İsrailin “Makkabi” (Tel-Əviv) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

“Qarabağ” Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində “CSKA Sofia”ya uduzarsa, Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Ukraynanın “Dinamo” (Kiyev) və Yunanıstanın PAOK klubları arasındakı cütün məğlubu ilə görüşəcək.

İdman.Biz
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