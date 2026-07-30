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Lionel Messi “İnter Mayami”nin düşərgəsinə qayıdıb - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 05:11
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Lionel Messi “İnter Mayami”nin düşərgəsinə qayıdıb

Komandanın mətbuat xidməti "İnter Mayami"nin hücumçusu və kapitanı Lionel Messinin klubun təlim-məşq toplanışına gəldiyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı hücumçu da daxil olmaqla, bir neçə oyunçunun şəkli ABŞ klubunun sosial media səhifəsində yerləşdirilib.

"Bu gün gəliş fərqli hiss olunur", - "İnter Mayami"nin sosial media səhifəsində yerləşdirilən fotonun altındakı yazılıb.

Klubun düşərgəsinə hücumçular German Berterame, Daniel Pinter və Luis Suares; müdafiəçilər Yan Frey, Ezekiel Abadia-Reda, Serxio Reguilon və Noah Allen; yarımmüdafiəçilər Kazemiro və David Ayala da gəlmişdi.

Daha əvvəl Messi 2026-cı il dünya çempionatında Argentinanın finalda İspaniyaya 1:0 hesabı ilə uduzduğu oyundan bəri ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb.

39 yaşlı hücumçu doğma şəhəri Rosarioda futbol matçına qatılıb və orada azarkeşlər onu oğlu Mateo ilə birlikdə Argentinanın Primera C çempionatında “Leones de Rosario” və “Central Cordoba “arasında keçirilən oyunda görüblər.

İdman.Biz
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