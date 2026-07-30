Mark Kukurelya saç düzümünü dəyişdirib - FOTO

İspaniya millisinin müdafiəçisi Mark Kukurelya saç düzümünü dəyişdirib.
İdman.Biz bildirir ki, futbolçunun indi hörükləri var.
Müdafiəçi əvvəllər milli komanda 2026-cı il dünya çempionatını qazanacağı təqdirdə İspaniya məşqçisi Luis de la Fuentenin döyməsini etdirəcəyinə dair vədini yerinə yetirib.
Kukurelya turnirdə milli komanda üçün səkkiz oyun keçirib və iki məhsuldar ötürmə edib. O, dünya çempionatının Ulduzlar Komandasına daxil edilib.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib. İspaniya çempion olub.