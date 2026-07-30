Fransa Futbol Federasiyası İnfantinonun planı ilə bağlı mövqeyini bildirib

Fransa Futbol Federasiyasının (FFF) prezidenti Filip Diallo FIFA prezidenti Canni İnfantinonun dünya çempionatındakı paylarını özəl investorlara satmaq planları ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl İnfantinonun şəxsən on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək bir satış planı hazırladığı və ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqların aparıldığı bildirilirdi. Bir neçə futbol təşkilatı və idman xadimi bu qərarı pislədi və İnfantino FIFA üzv ölkələrinin hər birinə müqaviləni təsdiqləmələri şərti ilə 40 milyon dollar maliyyə dəstəyi təklif edib.
“FFF FIFA tərəfindən mətbuatda elan edilən və “Dünya Kuboku səhmlərini xarici investorlara satmaq” məqsədi daşıyan maliyyə layihəsi ilə bağlı suallarını və dərin narahatlıqlarını ifadə edir.
Futbolun gələcəyi üçün bu qədər strukturlaşdırılmış və vacib olan belə bir layihə üzv federasiyaların və digər maraqlı tərəflərin iştirakı ilə hərtərəfli və tamamilə şəffaf məlumat mübadiləsi, məsləhətləşmə və qərar qəbuletmə prosesini tələb edir; hazırda belə bir qərar üçün şərtlər yoxdur.
Futbolun fundamental dəyərlərini rəhbər tutaraq, FFF qarşıdakı müzakirələrdə tam iştirak etmək istəyir və belə bir layihənin bütün elementlərini və prosedurlarını nəzərdən keçirdikdən sonra öz şərhlərini və təkliflərini inamla formalaşdıracaq”, - deyə Diallo sosial media səhifəsində yazıb.