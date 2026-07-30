Zidanın baş məşqçi təyinatından sonra Fransa millisi emblemini dəyişdirib - FOTO

Fransa milli komandası Zinəddin Zidanın baş məşqçi təyin olunmasından sonra yeni loqotipini təqdim etdi.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa Futbol Federasiyası bu barədə sosial mediada məlumat yayıb.
Yeni emblem ölkənin ənənəvi simvolu olan Qalliya xoruzunu qoruyub saxlayır. Bundan əlavə, loqotipdə artıq "Fransa" sözü var və "FFF" abreviaturası bir qədər kiçildilib.
Əvvəlki loqo 2018-ci ildə Fransanın Rusiyada keçirilən dünya çempionatında qələbəsindən sonra yenilənib. Emblemdə ikinci ulduz əlavə edilib ki, bu da onların ikinci dünya çempionluğu titulunu simvolizə edir.
İki gün əvvəl Fransa Futbol Federasiyası Zidanla dörd illik müqavilə imzaladığını rəsmi olaraq elan edib. O, 2012-ci ildən bəri milli komandaya rəhbərlik edən Didye Deşamı baş məşqçi vəzifəsində əvəz edəcək.