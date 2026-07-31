31 İyul 2026
AZ

İki qadın güləşçimiz təsəlliverici görüşə çıxacaq

Güləş
Xəbərlər
31 İyul 2026 09:51
99
İki qadın güləşçimiz təsəlliverici görüşə çıxacaq

Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatında bu gün iki qadın güləşçimiz xalça üzərinə çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Gülxanım Şirinova təsəlliverici görüşdə Monqolustan təmsilçisi Azzaya Battulqa, 53 kq-da çıxış edən Fatimə Bayramova isə Macarıstan güləşçisi Mariya Jitovoz ilə qarşılaşacaq.

Hər iki idmançımız ötən gün 1/4 finalda məğlub olub.

Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Dünya çempionatında 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi iştirak edir. Azərbaycan mundialda 29 idmançı ilə təmsil olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionatı: Beş sərbəst güləşçimiz bu gün mübarizəyə qoşulacaq
09:23
Güləş

Dünya çempionatı: Beş sərbəst güləşçimiz bu gün mübarizəyə qoşulacaq

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
UWW azərbaycanlı hakimə yüksək etimad göstərib
30 İyul 23:09
Güləş

UWW azərbaycanlı hakimə yüksək etimad göstərib

Dünya Güləş Birliyi bu yarışın ümumi idarəetməsini Asif Şirəliyevə tapşırıb
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçilərin dünya çempionatında rəqibləri müəyyənləşib
30 İyul 22:07
Güləş

Sərbəst güləşçilərin dünya çempionatında rəqibləri müəyyənləşib

Mundialın son 3 günündə sərbəst güləş üzrə mübarizə baş tutacaq
Sura Mirac Abbassoyun Azərbaycan güləş yığmasında çıxış etməsinə nə mane olur? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
30 İyul 16:41
Güləş

Sura Mirac Abbassoyun Azərbaycan güləş yığmasında çıxış etməsinə nə mane olur? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Finlandiya millisinin azərbaycanəsilli güləşçisinə dair maraqlı məqamlar üzə çıxıb
Fərid Qayıbov: “Azərbaycanın güləş üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi etməsinin vaxtı yetişib”
30 İyul 16:06
Güləş

Fərid Qayıbov: “Azərbaycanın güləş üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi etməsinin vaxtı yetişib”

Gənclər və idman naziri ölkənin beynəlxalq yarışların təşkili sahəsində kifayət qədər təcrübəyə və müasir infrastruktura malik olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi