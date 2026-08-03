Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Bakıda hazırlaşır - FOTO

Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatına hazırlığın son mərhələsini Bakıda keçir.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmanın paytaxtdakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində Latviya və Belarus milliləri ilə yoxlama oyunları keçirməsi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, 2026-cı il Avropa çempionatının C qrupunun oyunları Bakıda təşkil olunacaq. Azərbaycan millisi qrup mərhələsində Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Qrup oyunları avqustun 21-dən 28-dək Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.