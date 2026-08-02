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Güləşçimiz İbrahim Həsənov dünya çempionatında qızıl medal uğrunda güləşəcək

Güləş
Xəbərlər
2 Avqust 2026 10:02
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Güləşçimiz İbrahim Həsənov dünya çempionatında qızıl medal uğrunda güləşəcək

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi İbrahim Həsənov Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatında 51 kq çəki dərəcəsində dünən finala yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan yarışda İbrahim Həsənov ilk görüşündə Gürcüstan təmsilçisi Giorgi Narimanidzeyə 4:2 hesabı ilə qalib gəlib. Azərbaycan güləşçisi dörddəbir finalda Hindistan təmsilçisi Qovind Qovindi 10:3 hesabı ilə məğlub edib.

Həsənov yarımfinalda Rusiya təmsilçisi İslam Kuraxmayev üzərində 10:6 hesablı qələbə qazanaraq finala vəsiqə əldə edib.

51 kq çəki dərəcəsində qızıl medal görüşü bu gün saat 18:00-da başlayacaq. İbrahim Həsənov finalda İran təmsilçisi Benyamin Vayvanla üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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