3 Avqust 2026
AZ

Koreya millisinin voleybolçusu “Turan”da

Voleybol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 16:51
85
Koreya millisinin voleybolçusu “Turan”da

“Turan” voleybol klubu Cənubi Koreya milli komandasının hücumçusu Li Cayeonqu heyətinə qatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Tovuz təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, voleybolçu ilə 2026/2027 mövsümünü əhatə edən müqavilə imzalanıb. Li Cayeonq həm Azərbaycan Yüksək Liqasında, həm də avrokuboklarda “Turan”ın uğurları üçün mübarizə aparacaq.

Karyerası ərzində ölkəsində “Heunqkuk Pink Spiders” (2014–2021) və Yaponiyanın “Victorina Himeji” (2025/2026) klublarında çıxış edən hücumçu 2015–2019-cu illərdə ardıcıl dörd mövsüm Koreya V Liqasının ən məhsuldar hücumçusu olub.

Qeyd edək ki, Li Cayeonq həmin dövrdə dörd mövsümün hər birində liqanın ən çox xal toplayan voleybolçusu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya voleybolunun əfsanəsi: “Azərbaycan voleybolunun inkişafına töhfə verəcəyəm” - MÜSAHİBƏ
17:19
Voleybol

İtaliya voleybolunun əfsanəsi: “Azərbaycan voleybolunun inkişafına töhfə verəcəyəm” - MÜSAHİBƏ

Təcrübəli voleybolçu yeni mövsümdən “Ordu”nun formasını geyinəcək
Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Bakıda hazırlaşır - FOTO
16:19
Voleybol

Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Bakıda hazırlaşır - FOTO

Qrup oyunları avqustun 21-dən 28-dək Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək
“Murov Az Terminal” məşqçisi ilə yeni müqavilə imzaladı
11:31
Voleybol

“Murov Az Terminal” məşqçisi ilə yeni müqavilə imzaladı

İvan Volodiçevlə yeni anlaşma bir mövsümlük nəzərdə tutulub
ABŞ-li voleybolçu 134 km/saatlıq servislə heyrətləndirdi - VİDEO
2 Avqust 19:52
Voleybol

ABŞ-li voleybolçu 134 km/saatlıq servislə heyrətləndirdi - VİDEO

Ceyk Heynsin güclü zərbəsi birbaşa xal gətirsə də, ABŞ Polşaya uduzub
Bakıda “Queen & King of the Court Mixed” turnirinin qalibləri məlum olub - FOTO
2 Avqust 19:02
Voleybol

Bakıda “Queen & King of the Court Mixed” turnirinin qalibləri məlum olub - FOTO

Vilde Atvars və İlze Atvars cütlüyü bütün rəqiblərini məğlub edib
Polşa millisi Millətlər Liqasında üçüncü dəfə çempion oldu
2 Avqust 18:29
Voleybol

Polşa millisi Millətlər Liqasında üçüncü dəfə çempion oldu

Polşalı voleybolçular finalda ABŞ yığmasını beş setlik mübarizədə məğlub ediblər

Ən çox oxunanlar

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
31 İyul 19:23
Güləş

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB
31 İyul 21:36
Basketbol

​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub