Koreya millisinin voleybolçusu “Turan”da

“Turan” voleybol klubu Cənubi Koreya milli komandasının hücumçusu Li Cayeonqu heyətinə qatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Tovuz təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, voleybolçu ilə 2026/2027 mövsümünü əhatə edən müqavilə imzalanıb. Li Cayeonq həm Azərbaycan Yüksək Liqasında, həm də avrokuboklarda “Turan”ın uğurları üçün mübarizə aparacaq.
Karyerası ərzində ölkəsində “Heunqkuk Pink Spiders” (2014–2021) və Yaponiyanın “Victorina Himeji” (2025/2026) klublarında çıxış edən hücumçu 2015–2019-cu illərdə ardıcıl dörd mövsüm Koreya V Liqasının ən məhsuldar hücumçusu olub.
Qeyd edək ki, Li Cayeonq həmin dövrdə dörd mövsümün hər birində liqanın ən çox xal toplayan voleybolçusu olub.