Azərbaycan millisi turnirin son oyununda İslandiya ilə qarşılaşacaq

18 yaşadək oğlanlardan ibarət Azərbaycan basketbol millisi FIBA U-18 Avropa çempionatının B divizionunda son oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız 15-16-cı yerlər uğrunda görüşdə İslandiya millisi ilə qarşılaşacaq. Matç 2 avqustda Xorvatiyanın Opatija şəhərindəki “Marino Tsvetkoviç” İdman Zalında keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da başlayacaq.
Azərbaycan millisi əvvəlki qarşılaşmasında Böyük Britaniyaya 55:67 hesabı ilə məğlub olub. İslandiya yığması isə Şimali Makedoniya ilə oyundan 74:86 hesablı məğlubiyyətlə ayrılıb.
Komandalar qrup mərhələsində də üz-üzə gəliblər. Həmin qarşılaşmada İslandiya millisi 95:56 hesabı ilə qalib gəlib.