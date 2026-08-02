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Azərbaycan millisi turnirin son oyununda İslandiya ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
2 Avqust 2026 10:37
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Azərbaycan millisi turnirin son oyununda İslandiya ilə qarşılaşacaq

18 yaşadək oğlanlardan ibarət Azərbaycan basketbol millisi FIBA U-18 Avropa çempionatının B divizionunda son oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız 15-16-cı yerlər uğrunda görüşdə İslandiya millisi ilə qarşılaşacaq. Matç 2 avqustda Xorvatiyanın Opatija şəhərindəki “Marino Tsvetkoviç” İdman Zalında keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da başlayacaq.

Azərbaycan millisi əvvəlki qarşılaşmasında Böyük Britaniyaya 55:67 hesabı ilə məğlub olub. İslandiya yığması isə Şimali Makedoniya ilə oyundan 74:86 hesablı məğlubiyyətlə ayrılıb.

Komandalar qrup mərhələsində də üz-üzə gəliblər. Həmin qarşılaşmada İslandiya millisi 95:56 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
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