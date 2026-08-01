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Avroliqa klubu keçmiş oyunçularına 1 milyon avrodan çox pul ödəməlidir

Basketbol
Xəbərlər
1 Avqust 2026 06:11
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Avroliqa klubu keçmiş oyunçularına 1 milyon avrodan çox pul ödəməlidir

Fransanın ASVEL basketbol klubu 2025/2026 mövsümü üçün təxminən 1,2 milyon avro borcludur, çünki komandanın oyunçu xərcləri Avroliqa qaydaları ilə tələb olunan minimumdan aşağı düşüb.

İdman.Biz bu barədə Eurohoops-a istinadən xəbər verir.

Rəqabət balansı standartlarına əsasən, ASVEL-in faktiki xərcləri ilə tələb olunan aşağı kompensasiya səviyyəsi arasındakı fərq ötən mövsüm komandada qeydiyyatdan keçmiş oyunçular arasında bölüşdürülməlidir.

Borc ödənilməsə, klub öhdəliklərini yerinə yetirənə qədər qarşıdan gələn Avroliqa mövsümü üçün oyunçuları və məşqçiləri qeydiyyatdan keçirə bilməyəcək.

İdman.Biz
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