31 İyul 2026
AZ

U-18 basketbol millimiz Monteneqro qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
31 İyul 2026 10:43
35
U-18 basketbol millimiz Monteneqro qarşılaşacaq

Azərbaycanın 18 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi bu gün Xorvatiyanın Opatija şəhərində keçirilən FIBA U-18 Avropa çempionatının B divizionunda növbəti oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız 9-16-cı yerlər uğrunda Monteneqro millisi ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi qrup mərhələsində keçirdiyi beş oyunda iki qələbə qazanıb, üç dəfə məğlub olub. Yığmamız Polşa, İslandiya və Çexiya millilərinə uduzub, Ukrayna və Portuqaliya seçmələri üzərində isə qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Gəncə” daha bir legioneri ilə müqaviləni uzadıb
30 İyul 15:48
Basketbol

“Gəncə” daha bir legioneri ilə müqaviləni uzadıb

Xavyer Rodes daha bir mövsüm komandanın formasını geyinəcək
“LANDAU Lions” Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb
30 İyul 15:18
Basketbol

“LANDAU Lions” Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb

Tərəflər arasında yeni müqavilə imzalanıb
Basketbolçu yeni mövsümdə də “Gəncə”nin formasını geyinəcək
30 İyul 12:13
Basketbol

Basketbolçu yeni mövsümdə də “Gəncə”nin formasını geyinəcək

Carvis Qarret ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub
229 sm boyu olan 18 yaşlı basketbolçu NBA ulduzlarını geridə qoyur - FOTO
29 İyul 17:03
Basketbol

229 sm boyu olan 18 yaşlı basketbolçu NBA ulduzlarını geridə qoyur - FOTO

Avstraliyalı Conqkuç Maç NBA-nın ən hündür oyunçusu Viktor Vembanyamadan beş sm hündürdür
Qızlardan ibarət basketbol millimiz Avropa çempionatı üçün Rumıniyaya yollanıb
29 İyul 09:23
Basketbol

Qızlardan ibarət basketbol millimiz Avropa çempionatı üçün Rumıniyaya yollanıb

Yığmamız B divizionunda Rumıniya, Portuqaliya, Niderland və İslandiya ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi