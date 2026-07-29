229 sm boyu olan 18 yaşlı basketbolçu NBA ulduzlarını geridə qoyur - FOTO

Avstraliyanın “BA Centre of Excellence” basketbol komandasının mərkəz oyunçusu Conqkuç Maç qeyri-adi boyu ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 18 yaşlı basketbolçunun boyu 229 sm-dir. Bu göstərici ilə Maç NBA-da çıxış edən bütün basketbolçulardan hündürdür.
Müqayisə üçün, “San-Antonio Spörs”ün fransalı mərkəz oyunçusu Viktor Vembanyamanın boyu 224 sm-dir.
Conqkuç Maç Avstraliyanın ikinci səviyyəli liqası sayılan NBL1 East-də “BA Centre of Excellence” komandasının heyətində çıxış edir və Avstraliya İdman İnstitutunu təmsil edir.
Gənc basketbolçu artıq ABŞ universitetlərinin də diqqətini çəkib. Luiziana Dövlət Universiteti, Kolorado Universiteti və Santa-Klara Universiteti ona NCAA-da çıxış etmək üçün təklif göndərib.