“LANDAU Lions” Saadettin Donatla müqaviləni uzatdı

“LANDAU Lions” basketbol komandası Azərbaycan millisinin aparıcı üzvlərindən olan Saadettin Donatla müqavilənin müddətini uzadıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, basketbolçu daha bir il Bakı təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq.
Komanda daha əvvəl amerikalı Ceyms Freyzerlə 2, Orelik Gediminas və De Ondre Ceksonla isə daha bir mövsümlük yeni müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, “LANDAU Lions” FIBA Çempionlar Liqasının yeni mövsümünə hazırlıq məqsədilə avqust ayının ilk həftəsinin son günlərində bir araya gələcək və məşqlərə start verəcək.