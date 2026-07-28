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Rusiyada basketbol klubunun rəhbəri faciəli şəkildə həlak olub

Basketbol
Xəbərlər
28 İyul 2026 11:38
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Rusiyada basketbol klubunun rəhbəri faciəli şəkildə həlak olub

Rusiyanın “Dinamo” (Vladivostok) basketbol klubunun prezidenti və baş məşqçisi Eduard Sandler 44 yaşında vəfat edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, Vladivostokda hidrosikletlə hərəkət edərkən qayalara çırpılıb və bəndə dəyərək həyatını itirib.

Sandler daha əvvəl Rusiyanın "Spartak-Primorye" basketbol klubunda maliyyə vəsaitlərindən qanunsuz istifadə etdiyinə görə iki il həbs cəzası almış, sonradan vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmışdı.

Ötən il isə futbolçu Anton Muxin onu hamamda döyməkdə ittiham edərək polisə şikayət etmişdi.

İdman.Biz
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