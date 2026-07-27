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Lebron Ceymsin transferi bilet qiymətlərini dörd dəfədən çox artırdı

Basketbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 09:13
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Lebron Ceymsin transferi bilet qiymətlərini dörd dəfədən çox artırdı

ABŞ-nin “Filadelfiya Seventi Siksers” basketbol komandasının yeni oyunçusu Lebron Ceymsin transferi biletlərin qiymətinə dərhal təsir göstərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, keçidin rəsmiləşməsindən cəmi bir neçə gün sonra komandanın ev oyunlarına biletlərin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib.

“TickPick” platformasının məlumatına əsasən, ötən mövsüm “Filadelfiya Seventi Siksers”in ev oyunlarına alınan biletlərin orta qiyməti 68 ABŞ dolları (115 AZN) olub. Komandanın mövsümöncəsi ilk ev oyunu üçün ən ucuz bilet isə 283 ABŞ dollarına (481 AZN) təklif olunur. Bu, ötən mövsümün orta göstəricisindən dörd dəfədən çoxdur.

41 yaşlı NBA ulduzunun “Filadelfiya Seventi Siksers”ə qoşulmasından sonra komandanın oyunlarına bilet tələbatı sürətlə artıb. “Boston Seltiks”lə mövsümöncəsi ev qarşılaşmasına biletlərin qiymətinin bəzi satış platformalarında 500 ABŞ dollarını (850 AZN) keçdiyi bildirilir.

İdman.Biz
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