“LANDAU Lions” Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb

“LANDAU Lions” klubu basketbolçusu Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Basketbolçu növbəti mövsümdə də komandanın formasını geyinəcək.
“LANDAU Lions” klubu basketbolçusu Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Basketbolçu növbəti mövsümdə də komandanın formasını geyinəcək.
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