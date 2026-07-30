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“LANDAU Lions” Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb

Basketbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 15:18
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“LANDAU Lions” Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb

“LANDAU Lions” klubu basketbolçusu Nicat Məmmədli ilə müqavilə müddətini uzadıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Basketbolçu növbəti mövsümdə də komandanın formasını geyinəcək.

İdman.Biz
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