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Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO

Milli komanda
Xəbərlər
2 Avqust 2026 22:03
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Mahir Emrelidən iki oyuna iki qol: Yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycan millisinin və Polşanın “Rakuv” futbol komandasının hücumçusu Mahir Emreli Ekstraklasanın ikinci turunda “Şlensk”lə səfər matçında qol vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas heyətdə meydana çıxan 29 yaşlı futbolçu 60-cı dəqiqədə hesabı açaraq komandasını önə keçirib.

“Şlensk” matçın sonlarında geridönüş edib. Luka Maryanats 86-cı dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib, Pyotr Samets-Talar isə 90-cı dəqiqədə meydan sahiblərinə 2:1 hesablı qələbə qazandırıb.

Mahir Emreli qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində əvəzlənib.

Bu, hücumçunun “Rakuv”un heyətində ikinci qolu olub. O, yeni komandasında ilk dəfə UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Maltanın “Valletta” komandasına qarşı debüt görüşündə fərqlənib.

İdman.Biz
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