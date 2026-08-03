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“Kolambus Kryu” Nəriman Axundzadəni Türkiyə klubuna icarəyə verir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 22:37
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“Kolambus Kryu” Nəriman Axundzadəni Türkiyə klubuna icarəyə verir

ABŞ-ın “Kolambus Kryu” rəhbərliyi cinah oyunçusu Nəriman Axundzadənin Türkiyənin "Ərzurumspor" klubuna icarə müqaviləsini yekunlaşdırır.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə vəziyyətlə tanış olan mənbə 3 avqustda “The Columbus Dispatch”ə qəzetinə bildirib.

Müqavilənin şərtləri hələlik məlum deyil.

22 yaşlı Axundzadə "Kryu"da 10 oyun keçirib. O, hələ qol vurmayıb, lakin 20 mayda ABŞ Kubokunun dörddəbir finalında "Nyu-York Siti"yə qarşı 1:0 hesablı oyunda məhsuldar ötürmə edib. Axundzadə "Kryu"nun ABŞ Kuboku oyunlarının hər üçündə start heyətində yer alıb.

Axundzadə 2023-cü ildə əsas komandaya qoşulduqdan bəri Azərbaycan milli komandasının beynəlxalq heyətində yeddi oyunda start heyətində yer alıb.

Fevralın 9-da “Kru” klubun U22 inkişaf proqramının bir hissəsi olaraq Axundzadə ilə müqavilə imzalayıb. 22 yaşdan kiçik oyunçu ilə müqavilə aşağı transfer haqqı ilə imzalana bilər. Bu məbləğə oyunçunun maaşı və transfer haqqı daxildir ki, bunların hamısı klubun maaş limitinə daxildir.

Axundzadə peşəkar karyerasına 2022-ci ildə "Qarabağ" FK-da başlayıb. O, üç mövsümdə 21 qol vurub.

Axundzadə hazırda Türkiyə futbolunun ən yüksək divizionu olan Superliqada çıxış edən "Ərzurumspor" komandasına qoşulacaq. "Ərzurumspor" ölkənin ikinci ən yüksək futbol liqasında 2025/26 mövsümündə qalibi olaraq Superliqaya yüksəlib.

İdman.Biz
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