Ramil Şeydayev Rusiya klubuna keçib - FOTO

Otuz yaşlı hücumçu Ramil Şeydayev Rusiyanın “Soçi” klubuna qoşulub.
İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
“Qarabağ”ın keçmiş oyunçusu ilə müqavilə mövsümün sonuna qədərdir. Hücumçu “Soçi”də yeddi nömrəli formanı geyinəcək.
Ramil Şeydayev 15 mart 1996-cı ildə Sankt-Peterburqda anadan olub və “Zenit” Gənclər İdman Məktəbinin yetirməsidir. O, "mavi-ağ-göylər"in əsas komandasında debütünü 26 oktyabr 2014-cü ildə Rusiya çempionatında “Mordoviya”ya qarşı (5:0) oyunda edib. O, Sankt-Peterburqun əsas komandasında beş oyun keçirib və bu müddət ərzində oyun vaxtının çox hissəsini “Zenit-2” ilə qazanıb.
2015-ci ildə Şeydayev icarə əsasında “Rubin Kazan” klubuna keçib, lakin heyətdə özünü təsdiqləyə bilməyib və cəmi iki oyunda meydana çıxıb.
Karyerasının növbəti mərhələsi oyunçunun 2016-cı ilin yayında müqavilə imzaladığı Türkiyənin “Trabzonspor” klubu ilə olub. Yeni komandasında debüt matçında Ramil Türkiyə Kubokunda qol vurub, lakin Türkiyə liqasında məhdud oyun vaxtı yaşayıb. Həmin qış hücumçu Slovakiyanın "Jilina" klubuna icarəyə gedib və orada tez bir zamanda komandanın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. O, klubla liqa titulunu qazandı, Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsində "Kopenhagen"ə qarşı Avropa debütünü edib və Slovakiyanın ən çox mükafat qazanan klublarından birində ümumilikdə 16 oyun keçirdi və beş qol vurub.
2017-ci ilin payızında Şeydayev icarə əsasında "Qarabağ" klubuna keçib. Ağdam klubundakı debüt mövsümündə hücumçu bütün yarışlarda 19 oyun keçirib, bir qol vurub və Azərbaycan çempionluğunu qazanıb.
2018-ci ilin avqust ayında hücumçu Rusiyaya qayıdaraq Samara "Krılya Sovetov"u ilə müqavilə imzalayıb. O, Rusiya Premyer Liqasında 20 oyun keçirib, dörd qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Ramil növbəti mövsümə Moskva "Dinamo"sunda başlayıb, lakin çempionatın ilk yarısında doqquz oyundan sonra 2020-ci ilin qışında klubu azad agent kimi tərk edib.
Karyerasında yeni bir fəsil Azərbaycanın "Sabah" klubu ilə başlayıb. Qısa müddət ərzində Şeydayev altı qol vurub və oyunu ilə yenidən "Qarabağ"ın diqqətini çəkib.
Hücumçu "Qarabağ"da 97 oyun keçirdi, 29 qol vurdu, müntəzəm olaraq Avropa yarışlarında iştirak etdi, dəfələrlə Azərbaycan çempionluğunu, ölkə kubokunu qazanıb və həmçinin ölkənin ən yaxşı bombardiri seçilib.
2023-cü ildə Şeydayev karyerasını Taylandın "Buriram Yunayted" klubunda davam etdirib və bir il sonra Türkiyəyə qayıdaraq Birinci Liqada "Kocaelispor"a qoşulub.
Hücumçu 2024/25 mövsümünü Bakının "Neftçi" klubunda keçirib və orada 31 oyunda dörd qol vurub. Daha sonra Şeydayev karyerasında üçüncü dəfə "Qarabağ"a qayıdıb və klub statistikasını 127 oyuna və 39 qola çatdırıb.
Beynəlxalq arenada Ramil Şeydayev hətta gənc oyunçu kimi də əhəmiyyətli uğurlar qazanıb. O, 2013-cü ildə Rusiyanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə Avropa çempionatının qalibi, 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə isə Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb.
2016-cı ilin yayından hücumçu Azərbaycan milli komandasında oynayıb. O vaxtdan bəri Şeydayev milli komandada 69 oyun keçirib və 10 qol vurub, o cümlədən Almaniya və Xorvatiyaya qarşı yaddaqalan qollar vurub.