“Qarabağ”ın Konfrans Liqasındakı yolu: Kiyev “Dinamo”su, “Tvente”, yoxsa DAK 1904? - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ - FOTO

“Qarabağ”ın qarşıdakı bir ay üçün avrokubok marşrutu tam müəyyənləşib. Qurban Qurbanovun komandası Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Kiyev “Dinamo”su ilə qarşılaşacaq. Ağdam təmsilçisi bu rəqibi keçəcəyi təqdirdə pley-off mərhələsində Niderlandın “Tvente” və Slovakiyanın DAK 1904 klubları arasındakı duelin qalibi ilə üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Dinamo” ilə ilk oyun avqustun 6-da Ukrayna klubunun nominal ev matçlarını keçirdiyi Polşadakı “Arena Lyublin” stadionunda baş tutacaq. Cavab qarşılaşması avqustun 13-də Bakıda, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Pley-off mərhələsinin oyunları isə avqustun 20-si və 27-nə planlaşdırılıb.
Püşkün nəticələrinə əsasən, “Tvente” — DAK cütünün qalibi pley-offun ilk oyununu öz meydanında keçirəcək. “Dinamo” — “Qarabağ” qarşılaşmasının qalibi isə cavab matçında ev sahibi olacaq.
Beləliklə, “Qarabağ”ın həm “Tvente”ni, həm də DAK-ı keçməsinə ehtiyac yoxdur. Ağdam klubu əvvəlcə “Dinamo”nu mübarizədən kənarlaşdırmalı, sonra isə iki mümkün rəqibdən yalnız biri ilə qarşılaşmalıdır.
“Qarabağ”: buraxılan qol yoxdur, amma Avropa Liqasından kənarda qaldı
Ağdam klubu avrokubok mövsümünə Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsindən başlayıb. Azərbaycan vitse-çempionu İslandiyanın “Vestri” klubunu hər iki oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə inamla yüksəlib — iki görüşün nəticəsinə görə 6:0.
İkinci mərhələdə ÇSKA Sofiya ilə qarşıdurma tam fərqli ssenari üzrə keçib. Hər iki matç qolsuz başa çatıb. Əlavə vaxtda da hesab açılmadığından qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. Bolqarıstan klubu 5:4 hesabı ilə üstün olub. “Qarabağ” Avropa Liqasını tərk edərək mübarizəni Konfrans Liqasında davam etdirməli olub.
Nəticədə maraqlı vəziyyət yaranıb. Qurban Qurbanovun komandası dörd avrokubok qarşılaşmasında, ümumilikdə 390 dəqiqə ərzində bir qol belə buraxmayıb, amma yenə də turnirdən kənarlaşdırılıb. Bununla yanaşı, “Qarabağ” ÇSKA ilə keçirilən 210 dəqiqə ərzində rəqib qapısına yol tapa bilməyib.
Bu göstəricilər eyni zamanda Ağdam təmsilçisinin əsas üstünlüyünü və başlıca problemini ortaya qoyur. Komanda mütəşəkkil oynayır, meydandakı boşluqlara yaxşı nəzarət edir və rəqibə çoxlu qol vəziyyəti yaratmaq imkanı vermir. Lakin sıx və intizamlı müdafiəyə qarşı hücum edərkən bəzən sürət, qeyri-standart qərarlar və son mərhələdə effektivlik çatışmır.
“Dinamo”, daha sonra isə mümkün “Tvente” və ya DAK qarşılaşmalarında bu məhsuldarlıq problemi ciddi maneəyə çevrilə bilər. Təsnifat mərhələsində buraxılan bir qol və ya istifadə olunmayan bir fürsət bütün duelin taleyini həll edə bilər.
“Dinamo”: Kubokun qalibi, amma çempionatda yalnız dördüncü
Kiyev “Dinamo”su Ukrayna çempionatını dördüncü pillədə başa vursa da, ölkə Kubokunu qazandığı üçün Avropa Liqasına vəsiqə əldə edib. Kiyev təmsilçisi finalda “Çerniqov”u 3:1 hesabı ilə məğlub edərək klub tarixində 14-cü dəfə bu kuboka sahib çıxıb.
“Dinamo”nun avrokubok yolu bir çox cəhətdən “Qarabağ”ın marşrutuna bənzəyir. Ukrayna klubu birinci təsnifat mərhələsində Rumıniyanın Kluj şəhərini təmsil edən “Universitatya” ilə hər iki oyunda 0:0 hesablı heç-heçə edib. Qolsuz keçən 210 dəqiqədən sonra Kiyev komandası penaltilər seriyasında 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.
İkinci mərhələdə “Dinamo” PAOK-la qarşılaşıb. Ukrayna klubu Lyublində keçirilən nominal ev matçında 2:3, Salonikidə isə 0:2 hesabı ilə uduzub. İki görüşün nəticəsinə görə 2:5 hesablı məğlubiyyət “Dinamo”nu Konfrans Liqasına göndərib.
Bu nəticələr ziddiyyətli mənzərə yaradır. Bir tərəfdən, “Dinamo” gənc və texniki cəhətdən güclü futbolçulara malikdir, yüksək temp saxlaya bilir və böyük fərdi potensiala sahibdir. Digər tərəfdən, Kiyev klubu “Universitatya”ya qarşı 210 dəqiqə ərzində qol vura bilməyib, ardından PAOK-dan beş qol buraxıb.
PAOK-la cavab oyunundan sonra baş məşqçi İqor Kostyuk ilk qol epizodunda komandasının diqqəti itirdiyini ayrıca vurğulayıb. O, rəqibin daha yüksək fərdi səviyyəyə malik futbolçularının olduğunu da etiraf edib.
Bu, “Qarabağ” üçün mühüm siqnaldır. “Dinamo”nun müdafiəsi, xüsusilə xətlər arasına verilən kəskin ötürmələr və müdafiəçilərin arxasına edilən vaxtında qaçışlar zamanı səhvlərə yol verir.
Ağdam klubunun xeyrinə olan digər amil “Dinamo”nun əsl ev oyunundan məhrum olmasıdır. “Arena Lyublin” Ukrayna komandasına tanışdır və UEFA-nın bütün tələblərinə cavab verir. Lakin oradakı dəstək Kiyevdəki atmosferi əvəz edə bilməz. Cavab qarşılaşması isə Bakıda keçiriləcək.
“Tvente”: ən təhlükəli mümkün rəqib
“Qarabağ” “Dinamo”nu keçərsə, Ağdam klubunun pley-offdakı ən mümkün rəqibi “Tvente” görünür.
Niderland klubu ötən mövsüm Erediviziyada 58 xal və 59:40 top fərqi ilə dördüncü yeri tutub. “Tvente” “Ayaks”, “Utrext” və AZ kimi klubları qabaqlayıb, üçüncü pillədə qərarlaşan NEK-dən isə cəmi bir xal geri qalıb.
“Tvente” avrokubok mövsümünə Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindən başlayıb, lakin gözlənilmədən “Ferensvaroş” səddini keçə bilməyib. Enşededə keçirilən ilk görüşdə meydan sahibləri 1:2 hesabı ilə uduzublar. Budapeştdəki cavab qarşılaşması isə 2:2 hesabı ilə başa çatıb. İki oyunun nəticəsinə görə 3:4 hesabı ilə məğlub olan Niderland klubu Konfrans Liqasına keçib.
Cavab oyunu xüsusilə diqqətçəkən olub. “Tvente” hələ birinci hissədə say üstünlüyü qazansa da, rəqibin meydanda azlıqda qalmasından uzun müddət yararlana bilməyib. Üstəlik, niderlandlılar çoxluqda oynadıqları vaxt Lenni Jozefin müdafiə xəttini keçməsindən sonra ikinci qolu buraxıblar.
Yalnız matçın sonlarında “Tvente” daha birbaşa futbola keçib. Vaut Veqhorst və Lukas Venneqor of Hesselink hava ötürmələrindən sonra fərqlənsələr də, komanda qarşıdurmanı xilas etməyə vaxt tapmayıb.
Baş məşqçi Con van den Brom oyundan sonra futbolçularının topla çox ləng davrandığını və yüksək topa sahibolma faizinə baxmayaraq, demək olar ki, təhlükə yarada bilmədiyini etiraf edib.
Niderland mətbuatının qiymətləri də diqqət çəkib. Cavab görüşündə “Tvente”nin heç bir futbolçusu 5,5 baldan yüksək qiymət almayıb.
Bütün bunlar “Tvente”nin zəif komanda olduğu anlamına gəlmir. Əksinə, məhz Niderland klubu “Qarabağ”ın pley-offdakı mümkün rəqibləri arasında ən yüksək potensiala malikdir.
Heyətdə fərdi ustalıq hesabına epizodların taleyini həll edə biləcək futbolçular var. Veqhorst cərimə meydançasında təhlükəlidir, hava mübarizəsində güclüdür və cinahlardan ötürmələri, eləcə də standart vəziyyətləri qol imkanına çevirməyi bacarır.
Komanda hər həftə topun sürətli hərəkət etdiyi və futbolçulara təzyiqin Azərbaycan və ya Slovakiya çempionatları ilə müqayisədə daha yüksək olduğu Erediviziyanın intensivliyinə uyğunlaşmış şəraitdə oynayır.
“Tvente”nin heyətinin təxmini dəyəri 75,35 milyon avrodur. Bu, “Qarabağ”ın göstəricisindən təxminən üç dəfə çoxdur.
Lakin “Ferensvaroş”la oyunlar Niderland klubunun zəif tərəflərini də göstərib. Top itkiləri zamanı xətlər arasında və cinah müdafiəçilərinin arxasında boş zonalar yaranır. Komanda sıx müdafiəyə qarşı uzun müddət topa sahib ola bilər, amma irəliyə doğru hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Aşağı blokda müdafiə olunan rəqibi açmaq lazım gəldikdə isə hücumlar tez-tez cinah ötürmələri ilə məhdudlaşır.
“Qarabağ” üçün bu, həm təhlükə, həm də fürsətdir. Ağdam klubu fərdi potensiala görə “Tvente”dən geri qalır. Bununla belə, “Qarabağ” təsnifat mərhələlərini keçmək təcrübəsinə, iki oyunluq duellərin tempini idarə etmək bacarığına və rəqibin səhvlərindən sonra yaranan boşluqlardan istifadə etmək imkanına görə üstün görünür.
DAK 1904: adlara görə zəif, amma mövsümə daha hazırlıqlı
DAK Slovakiya çempionatını ikinci yerdə başa vurub və Konfrans Liqasına birbaşa ikinci təsnifat mərhələsindən qoşulub. “Qarabağ”, “Dinamo” və “Tvente”dən fərqli olaraq, Slovakiya klubu Avropa Liqasından aşağı düşməyib.
DAK ilk rəqibini çox inamla keçib. Slovakiyalılar Bosniya və Herseqovinanın “Velej” klubunu evdə 1:0, səfərdə isə 3:0 hesabı ilə məğlub ediblər. İki görüşün ümumi nəticəsi 4:0 olub.
Slovakiya çempionatında DAK əvvəlcə “Rujomberok”la 1:1 hesablı heç-heçə edib, ardından Banska-Bistritsa “Dukla”sını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə, “Tvente” ilə qarşılaşmalar ərəfəsində komanda dörd rəsmi oyun keçirib, üç qələbə və bir heç-heçə əldə edib. Top fərqi isə 7:1-dir.
Cari hazırlıq səviyyəsinə görə Slovakiya klubu “Tvente”dən daha inamlı görünür. DAK artıq oyun ritmini hiss edir, topsuz oyunda mütəşəkkil davranır və hələlik öz qapısı qarşısında çox az səhvə yol verir.
Maraqlıdır ki, ötən mövsüm DAK Slovakiya çempionatında ümumi zərbələrin sayına görə lider olub — 421. Komanda qapı çərçivəsinə endirilən zərbələr üzrə də birinci olub — 178.
Bu, yalnız müdafiəyə çəkilib təsadüfi standart vəziyyəti gözləyən komanda deyil. DAK uzun müddət hücum edə və rəqib meydanında təzyiq yarada bilir.
Bununla yanaşı, Slovakiya klubunun heyəti gənc və son dərəcə beynəlmiləldir. Komandanın orta yaşı təxminən 24-dür, legionerlər isə heyətin 80 faizindən çoxunu təşkil edirlər.
Bu model DAK-a enerjili və atletik futbol oynamaq imkanı verir. Lakin rəqabət səviyyəsi kəskin yüksəldikdə gənclik və avrokubok təcrübəsinin azlığı çatışmazlığa çevrilə bilər.
Azərbaycanla bağlı maraqlı paralel də var. DAK 2024/25 mövsümündə Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsində “Zirə” ilə qarşılaşıb. Bakı klubu evdə 4:0, Slovakiyada isə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İki oyunun nəticəsi 6:1 olub.
Əlbəttə, həmin nəticəni indiki komandaya birbaşa aid etmək olmaz. Heyətlər, məşqçilər və komandaların forması dəyişib. Lakin bu fakt DAK-ın hətta “Qarabağ” qədər təcrübəyə və sabitliyə malik olmayan Azərbaycan klubu üçün də keçilməz rəqib olmadığını göstərir.
UEFA klub əmsalları nə göstərir?
Beşillik klub əmsalına görə “Qarabağ” bütün mümkün rəqiblərindən böyük fərqlə öndədir.
Ağdam klubu 42,750 əmsalla reytinqdə 60-cı yeri tutur. Kiyev “Dinamo”su 17,500 xalla 116-cı pillədədir. “Tvente” təxminən 13,585 əmsalla 134-cü yer ətrafında qərarlaşıb. DAK isə 6,000 əmsalla təxminən 243-cü mövqedədir.
Lakin bu göstəricilərə əsaslanaraq “Qarabağ”ın avtomatik olaraq hər üç rəqibdən güclü olduğunu demək düzgün olmaz.
UEFA əmsalı ilk növbədə klubun son beş mövsümdə avrokuboklarda göstərdiyi nəticələri əks etdirir. “Qarabağ” demək olar ki, hər il bir neçə təsnifat mərhələsini keçir və turnirlərin əsas mərhələlərində iştirak edir.
“Tvente” isə son illərdə Avropada daha az sabit çıxış edib. Buna görə də Niderland klubunun heyəti daha bahalı, daxili çempionatı isə daha güclü olsa da, əmsalı “Qarabağ”dan xeyli aşağıdır.
Əsas fərq də məhz bundadır. “Tvente”nin fərdi potensialı və həftəlik rəqabət səviyyəsi daha yüksəkdir. “Qarabağ” isə bütün mövsümün taleyinin 180 dəqiqə ərzində həll olunduğu qarşılaşmalarda daha böyük təcrübəyə malikdir.
“Qarabağ” üçün hansı rəqib daha təhlükəlidir?
Ağdam təmsilçisi üçün ən münasib variant DAK olardı.
“Qarabağ” Slovakiya klubunu avrokubok təcrübəsinə, fərdi keyfiyyətə, heyətin dərinliyinə və iki oyunluq qarşıdurmaları idarə etmək bacarığına görə üstələyir. DAK rəqibin onu qiymətləndirməməsindən yararlana bilər, mütəşəkkil müdafiə olunur və mövsümə yaxşı başlayıb. Lakin komandanın ümumi imkanları daha məhduddur.
“Tvente” isə tamamilə başqa səviyyəli təhlükədir. Niderland klubu ən yaxşı formasında olmasa belə, sürət, təzyiq, hava mübarizəsi və ya Veqhorstla digər liderlərin bir fərdi hərəkəti hesabına oyunun taleyini həll edə bilər.
Bununla belə, “Qarabağ” bu rəqibdən də qorxmamalıdır. “Ferensvaroş” artıq göstərib ki, “Tvente”ni səhvə məcbur etmək, boşluqlardan məhrum etmək və top itkilərinə görə cəzalandırmaq mümkündür.
Ağdam klubu xüsusilə niderlandlılara topu mütəmadi olaraq cərimə meydançasına çatdırmaq imkanı verməməli və irəli çıxan cinah müdafiəçilərinin arxasında yaranan zonalardan istifadə etməlidir.
Ardıcıl iki mərhələni keçmək realdırmı?
“Qarabağ”ın bütün rəqibləri mütləq keçməli olduğunu söyləmək həddindən artıq nikbinlik olardı. Lakin Ağdam klubunun bunu etməyə qadir olduğunu demək qüvvələr nisbətinə tam uyğundur.
“Dinamo” ilə qarşıdurmada şanslar bir-birinə yaxındır. Kiyev klubunun heyəti daha bahalı və fərdi potensialı daha yüksəkdir. “Qarabağ” isə son illərin avrokubok təcrübəsinə, daha yaxşı qurulmuş komanda strukturuna və cavab görüşünü Bakıda keçirmək üstünlüyünə malikdir.
Şərti olaraq, bu dueldə şansları “Qarabağ”ın xeyrinə 55:45 kimi qiymətləndirmək olar. Lakin üstünlük bundan artıq deyil. Bir səhv, qırmızı vərəqə və ya istifadə edilməyən qol imkanı qüvvələr nisbətini tamamilə dəyişə bilər.
“Tvente” — DAK cütündə Niderland klubu favoritdir. “Tvente”nin mərhələ keçmək ehtimalını təxminən 65-70 faiz qiymətləndirmək olar.
Bununla belə, slovakiyalıların hazırkı forması və “Tvente”nin “Ferensvaroş”la oyunlarda üzə çıxan problemləri qarşıdurmanın taleyini əvvəlcədən həll olunmuş saymağa imkan vermir.
“Qarabağ”ın rəqibi DAK olarsa, Ağdam klubunun uğur ehtimalını təxminən 65-70 faiz qiymətləndirmək mümkündür. “Tvente” ilə görüş isə demək olar ki, bərabər qarşıdurma olar — tərəflərdən hər birinin şansları 45-55 faiz aralığında dəyişə bilər.
Bu rəqəmlər bukmeker əmsalları deyil. Onlar komandaların cari forması, heyət səviyyəsi, Avropadakı nəticələri, klub əmsalları və oyunların keçirilmə ardıcıllığı əsasında hazırlanmış analitik qiymətləndirmədir.
Ardıcıl iki mərhələnin keçilməli olduğunu nəzərə alsaq, “Qarabağ”ın Konfrans Liqasının əsas mərhələsinə yüksəlmək ehtimalı təxminən üçdə bir — 30-35 faiz səviyyəsindədir.
Dörd mümkün matçdan və ən azı bir ciddi rəqibdən ibarət marşrut üçün bu, kifayət qədər yüksək göstəricidir.
Əsas nəticə
“Qarabağ” çətin, lakin keçilməsi tamamilə mümkün olan marşrutla üzləşib.
“Dinamo” adı, fərdi potensialı və gənc futbolçuları ilə təhlükəlidir. Lakin Kiyev klubu sabitliyi ilə seçilmir və tam ev meydanı üstünlüyündən məhrumdur.
DAK yaxşı formadadır, amma səviyyə və avrokubok təcrübəsinə görə Ağdam klubundan geri qalır.
“Tvente” Erediviziyanın səviyyəsi və heyətinin keyfiyyətinə görə ən ciddi mümkün maneədir. Bununla yanaşı, mövsümün ilk oyunları Niderland klubunun optimal vəziyyətdən uzaq olduğunu göstərib.
Ən real ssenari belə görünür: “Qarabağ” çətin qarşıdurmada “Dinamo”nu keçir, “Tvente” DAK-ı mübarizədən kənarlaşdırır, daha sonra Ağdam və Niderland klubları demək olar ki, bərabər dueldə əsas mərhələyə vəsiqəni müəyyənləşdirirlər.
“Qarabağ”ın bütün bu rəqibləri keçməyə gücü çatır” fikri doğrudur. “Qarabağ” bunu mütləq etməlidir” demək isə düzgün deyil.
Əsas mərhələyə yüksəlmək üçün Qurban Qurbanovun komandası ilk növbədə ÇSKA ilə görüşlərdə üzə çıxan problemi aradan qaldırmalıdır: ərazi üstünlüyü və topa nəzarət sadəcə hücum cəhdlərinə deyil, real qol vəziyyətlərinə və qollara çevrilməlidir.
Əks halda, hətta ardıcıl dörd oyunda qol buraxmamaq belə yenidən arzu olunan nəticəni təmin etməyə bilər.