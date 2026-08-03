“Qarabağ”ın Konfrans Liqasında potensial rəqibi müəyyənləşib

“Qarabağ”ın UEFA Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-off-undaki potensial rəqibi müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatma mərasimi İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilib.
Ağdam təmsilçisi III təsnifat mərhələsində Ukraynanın “Dinamo” (Kiyev) klubunu mübarizədən kənarlaşdıracağı halda pley-offda “Tvente” (Niderland) - DAK 1904 (Slovakiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyunlar avqustun 20-də, cavab görüşləri isə 27-də keçiriləcək.