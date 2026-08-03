Romeronun “İnter”dən maliyyə tələbi məlum olub

Milanın “İnter” klubu argentinalı müdafiəçi Kristian Romeronun transferi ilə bağlı yaxın vaxtlarda yekun qərar verməyi planlaşdırır.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun maaşı transferin reallaşmasına mane olmayacaq. Belə ki, Romero hazırda “Tottenhem”də aldığı maaşın eyni məbləğini tələb edib və “İnter” bu şərti qəbul etməyə hazırdır.
“Neradzurrilər" 2026-cı il dünya çempionatının gümüş mükafatçısı uğrunda mübarizədə tək olmadıqları üçün danışıqları sürətləndirmək qərarına gəliblər.
28 yaşlı müdafiəçinin transfer dəyəri 50 milyon avro qiymətləndirilir. Onun “Tottenhem”lə qüvvədə olan müqaviləsi 2029-cu il iyunun 30-dək nəzərdə tutulub.
ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən dünya çempionatında Romero yeddi oyunda meydana çıxıb, 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.