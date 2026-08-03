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Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq

Futbol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 10:26
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Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq

Bu gün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatma mərasimində Azərbaycan çempionu “Sabah”ın potensial rəqibi müəyyənləşəcək.

Tədbir Bakı vaxtı ilə 14:00-da başlayacaq. UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da, cavab görüşləri isə 25-26-da keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Valdas Dambrauskasın baş məşqçi olduğu kollektiv ilk təsnifat mərhələsində Uelsin TNS klubunu (2:0, 2:1), ikinci raundda isə Finlandiya təmsilçisi "KuPS"u (1:0, 2:0) iki oyunun nəticəsinə əsasən mübarizədən kənarlaşdırıb. Komanda III təsnifat mərhələsində Danimarkanın “Orhus” klubu ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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