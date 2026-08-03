AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi

AFFA Hakimlər Komitəsinin iclası keçirilib.
İdman.Biz quruma istinadən xəbər verir ki, iclasda 2026/2027-ci illər mövsümünə hazırlıq çərçivəsində bir sıra mühüm məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunub.
Tədbirin gündəliyinə aşağıdakı əsas məsələlər daxil edilib:
- Hakimlərin kateqoriyalar üzrə yekun siyahısının təqdimatı və təsdiqi;
- AFFA, UEFA və IFAB-ın yeni təlimat, qayda dəyişiklikləri və tövsiyələrinin diqqətə çatdırılması;
- Yeni mövsüm üzrə əsas hədəflərin, gözləntilərin və idarəçilikdə keyfiyyət standartlarının müəyyənləşdirilməsi.
Müzakirələrin yekununda 2026/2027-ci illər mövsümü üçün hakim və hakim-inspektor siyahıları rəsmi olaraq təsdiqlənib.
|
1
|
Əliyar Ağayev (FIFA)
|
2
|
Elçin Məsiyev (FIFA)
|
3
|
Kamal Umudlu (FIFA)
|
4
|
İnqilab Məmmədov
|
5
|
Rəvan Həmzəzadə
|
6
|
Fərid Hacıyev
|
7
|
Tural Qurbanov (FIFA)
|
8
|
Rəşad Əhmədov
|
9
|
Cavid Cəlilov
|
10
|
Nicat İsmayıllı
|
11
|
Rauf Cabarov
|
12
|
Əli Əliyev
|
13
|
Elvin Bayramov
|
14
|
Kamranbəy Rəhimov
|
15
|
Vüqar Həsənli (yeni)
|
1
|
Zeynal Zeynalov (FIFA)
|
2
|
Akif Əmirəli (FIFA)
|
3
|
Elşad Abdullayev (FIFA)
|
4
|
Pərvin Talıbov (FIFA)
|
5
|
Namik Hüseynov (FIFA)
|
6
|
Vüsal Məmmədov (FIFA)
|
7
|
Kamran Bayramov
|
8
|
Müslüm Əliyev
|
9
|
Rahil Ramazanov
|
10
|
Rəhman İmami
|
11
|
Cəmil Quliyev (FIFA)
|
12
|
Eyyub İbrahimov
|
13
|
Şirmamed Mamedov
|
14
|
Zöhrab Abbasov
|
15
|
Teymur Teymurov
|
16
|
Asiman Əzizli (FIFA)
|
17
|
Kərim Zeynalov
|
18
|
Tərlan Talıbzadə
|
19
|
Gülnurə Əkbərzadə (FIFA)
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