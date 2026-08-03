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AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 11:00
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AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi

AFFA Hakimlər Komitəsinin iclası keçirilib.

İdman.Biz quruma istinadən xəbər verir ki, iclasda 2026/2027-ci illər mövsümünə hazırlıq çərçivəsində bir sıra mühüm məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunub.

Tədbirin gündəliyinə aşağıdakı əsas məsələlər daxil edilib:

- Hakimlərin kateqoriyalar üzrə yekun siyahısının təqdimatı və təsdiqi;

- AFFA, UEFA və IFAB-ın yeni təlimat, qayda dəyişiklikləri və tövsiyələrinin diqqətə çatdırılması;

- Yeni mövsüm üzrə əsas hədəflərin, gözləntilərin və idarəçilikdə keyfiyyət standartlarının müəyyənləşdirilməsi.

Müzakirələrin yekununda 2026/2027-ci illər mövsümü üçün hakim və hakim-inspektor siyahıları rəsmi olaraq təsdiqlənib.

Elit kateqoriyalı hakimlər:

1
Əliyar Ağayev (FIFA)
2
Elçin Məsiyev (FIFA)
3
Kamal Umudlu (FIFA)
4
İnqilab Məmmədov
5
Rəvan Həmzəzadə
6
Fərid Hacıyev
7
Tural Qurbanov (FIFA)
8
Rəşad Əhmədov
9
Cavid Cəlilov
10
Nicat İsmayıllı
11
Rauf Cabarov
12
Əli Əliyev
13
Elvin Bayramov
14
Kamranbəy Rəhimov
15
Vüqar Həsənli (yeni)

Elit kateqoriyalı köməkçi hakimlər:

1
Zeynal Zeynalov (FIFA)
2
Akif Əmirəli (FIFA)
3
Elşad Abdullayev (FIFA)
4
Pərvin Talıbov (FIFA)
5
Namik Hüseynov (FIFA)
6
Vüsal Məmmədov (FIFA)
7
Kamran Bayramov
8
Müslüm Əliyev
9
Rahil Ramazanov
10
Rəhman İmami
11
Cəmil Quliyev (FIFA)
12
Eyyub İbrahimov
13
Şirmamed Mamedov
14
Zöhrab Abbasov
15
Teymur Teymurov
16
Asiman Əzizli (FIFA)
17
Kərim Zeynalov
18
Tərlan Talıbzadə
19
Gülnurə Əkbərzadə (FIFA)
İdman.Biz
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