2 Avqust 2026
AZ

Həsən Nəzərli Azərbaycan Premyer Liqasına qayıda bilər

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
2 Avqust 2026 21:22
53
Həsən Nəzərli Azərbaycan Premyer Liqasına qayıda bilər

Azərbaycan U-21 futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Həsən Nəzərli karyerasını ölkə Premyer Liqasında davam etdirə bilər.

İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin “Keçiören Bağlumspor” komandasında çıxış edən 19 yaşlı futbolçu “Şəfa”ya keçməyə yaxındır.

Nəzərli ilə Premyer Liqada mübarizə aparan bir neçə komandanın da maraqlandığı bildirilir. Gənc yarımmüdafiəçinin seçiminin yaxın vaxtlarda məlum olacağı gözlənilir.

Həsən Nəzərli “Ankaragücü” akademiyasının yetirməsidir. O, daha əvvəl bu komandanın formasını da geyinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ” braziliyalı qapıçı Artur Mottanı heyətinə cəlb edib
14:21
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” braziliyalı qapıçı Artur Mottanı heyətinə cəlb edib

24 yaşlı futbolçu “Beroe”dən birillik icarə əsasında transfer olunub
“Şəfa” öz stadionuna qayıdır
13:33
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” öz stadionuna qayıdır

Klub stadion rəhbərliyi ilə anlaşmaq üzrədir
PFL-dən “Şamaxı” və “İmişli”yə tapşırıq
12:53
Azərbaycan çempionatı

PFL-dən “Şamaxı” və “İmişli”yə tapşırıq

İşıqlandırma sistemi olmayan stadionlarda Premyer Liqa oyunlarının keçirilməsinə icazə verilmir
Emin Ağalarov: “Neftçi” formasında hər zaman qalib gəlirəm” - FOTO/VİDEO
30 İyul 16:49
Futbol

Emin Ağalarov: “Neftçi” formasında hər zaman qalib gəlirəm” - FOTO/VİDEO

Azərbaycanlı iş adamı “ağ-qaralar”a dəstəyini nümayiş etdirib
“Sabah” Çempionlar Liqası matçı üçün Finlandiyadadır - FOTO
26 İyul 19:22
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Çempionlar Liqası matçı üçün Finlandiyadadır - FOTO

Azərbaycan çempionu “KuPS”la cavab görüşü öncəsi səfərə yollanıb
Urfan Abbasov: “Daha döyüşkən və güclü komanda yaratmağa çalışırıq”
26 İyul 15:22
Azərbaycan çempionatı

Urfan Abbasov: “Daha döyüşkən və güclü komanda yaratmağa çalışırıq”

Müdafiəçi yeni mövsümdə “Kəpəz”in iddialı olacağına inandığını vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı
30 İyul 21:52
Futbol

“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib