3 Avqust 2026
AZ

Bu gün “Qarabağ”ın potensial rəqibi müəyyənləşəcək

Futbol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 10:43
100
Bu gün “Qarabağ”ın potensial rəqibi müəyyənləşəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqası və UEFA Konfrans Liqasında təsnifat mərhələsinin pley-off-unun püşkatma mərasimi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində təşkil olunacaq püşkatmada “Qarabağ”ın da Konfrans Liqasının pley-off mərhələsindəki potensial rəqibi müəyyənləşəcək.

Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu Ağdam təmsilçisi avrokuboklarda mübarizəyə Avropa Liqasından başlayıb. Komanda I təsnifat mərhələsində İslandiyanın “Vestri” klubunu iki oyunun nəticəsinə əsasən 6:0 hesabı ilə məğlub edib (3:0, 3:0).

“Qarabağ” II təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın ÇSKA klubu ilə qarşılaşıb. Hər iki görüş 0:0 hesabı ilə başa çatıb, penaltilər seriyasında isə bolqarıstanlılar 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.

Bu nəticədən sonra mübarizəni Konfrans Liqasında davam etdirən “Qarabağ” III təsnifat mərhələsində Ukraynanın “Dinamo” (Kiyev) klubu ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, hər iki turnirin pley-off mərhələsində ilk oyunlar avqustun 20-də, cavab görüşləri isə avqustun 27-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xuan Mata Qazaxıstan klubuna keçə bilər
11:14
Dünya futbolu

Xuan Mata Qazaxıstan klubuna keçə bilər

Mata 2010-cu ildə dünya çempionu, 2012-ci ildə Avropa çempionu olub
AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi
11:00
Azərbaycan futbolu

AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi

Elit kateqoriyada yeni hakim də yer alıb
Braziliyada futbolçu matç zamanı güllələnərək öldürülüb
10:38
Futbol

Braziliyada futbolçu matç zamanı güllələnərək öldürülüb - FOTO

Gənc oyunçu yoldaşlıq görüşü zamanı açılan atəş nəticəsində həyatını itirib
Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq
10:26
Futbol

Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq

Pley-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da baş tutacaq
“Fənərbaxça” İsmaila Sarr üçün danışıqlara başladı
10:09
Futbol

“Fənərbaxça” İsmaila Sarr üçün danışıqlara başladı

Sarr DÇ-2026-da 4 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib
Kevin De Bröyne Lionel Messi ilə eyni komandada çıxış edə bilər
09:33
Futbol

Kevin De Bröyne Lionel Messi ilə eyni komandada çıxış edə bilər

“İnter Mayami” belçikalı yarımmüdafiəçiyə marağını yeniləyib

Ən çox oxunanlar

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
31 İyul 19:23
Güləş

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB
31 İyul 21:36
Basketbol

​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub