3 Avqust 2026
AZ

Braziliyada futbolçu matç zamanı güllələnərək öldürülüb - FOTO

Futbol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 10:38
94
Braziliyada futbolçu matç zamanı güllələnərək öldürülüb

Braziliyanın Maseyo şəhərində “Centro Sportivo Alaqoano” klubunun gənclər komandasının 15 yaşlı futbolçusu Mikael Leandro da Silva yoldaşlıq oyunu zamanı açılan atəş nəticəsində öldürülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Globo” nəşri məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, atəşi qadağan olunmuş maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan cinayətkar qruplaşmaların üzvləri açıblar. Hadisə nəticəsində həlak olan yeniyetmədən başqa, daha bir neçə nəfər də güllə yarası alıb. Mülki polis əməkdaşları insidentin şahidlərinin dindirilməsinə başlayıblar.

“Gənc Mikaelin ölümündən dərin kədər hissi keçiririk. Bu ağır gündə onun ailəsinə və dostlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Ümid edirik ki, səlahiyyətli orqanlar bu amansız cinayəti hərtərəfli araşdıracaq və günahkarları məsuliyyətə cəlb edəcəklər” - klubun bəyanatında deyilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xuan Mata Qazaxıstan klubuna keçə bilər
11:14
Dünya futbolu

Xuan Mata Qazaxıstan klubuna keçə bilər

Mata 2010-cu ildə dünya çempionu, 2012-ci ildə Avropa çempionu olub
AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi
11:00
Azərbaycan futbolu

AFFA 2026/27 mövsümü üçün hakim siyahılarını təsdiqlədi

Elit kateqoriyada yeni hakim də yer alıb
Bu gün “Qarabağ”ın potensial rəqibi müəyyənləşəcək
10:43
Futbol

Bu gün “Qarabağ”ın potensial rəqibi müəyyənləşəcək

Avropa Liqası və Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri müəyyənləşəcək
Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq
10:26
Futbol

Bu gün Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offunun püşkü atılacaq

Pley-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da baş tutacaq
“Fənərbaxça” İsmaila Sarr üçün danışıqlara başladı
10:09
Futbol

“Fənərbaxça” İsmaila Sarr üçün danışıqlara başladı

Sarr DÇ-2026-da 4 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib
Kevin De Bröyne Lionel Messi ilə eyni komandada çıxış edə bilər
09:33
Futbol

Kevin De Bröyne Lionel Messi ilə eyni komandada çıxış edə bilər

“İnter Mayami” belçikalı yarımmüdafiəçiyə marağını yeniləyib

Ən çox oxunanlar

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
31 İyul 19:23
Güləş

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB
31 İyul 21:36
Basketbol

​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub