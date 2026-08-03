Braziliyada futbolçu matç zamanı güllələnərək öldürülüb - FOTO

Braziliyanın Maseyo şəhərində “Centro Sportivo Alaqoano” klubunun gənclər komandasının 15 yaşlı futbolçusu Mikael Leandro da Silva yoldaşlıq oyunu zamanı açılan atəş nəticəsində öldürülüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Globo” nəşri məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, atəşi qadağan olunmuş maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan cinayətkar qruplaşmaların üzvləri açıblar. Hadisə nəticəsində həlak olan yeniyetmədən başqa, daha bir neçə nəfər də güllə yarası alıb. Mülki polis əməkdaşları insidentin şahidlərinin dindirilməsinə başlayıblar.
“Gənc Mikaelin ölümündən dərin kədər hissi keçiririk. Bu ağır gündə onun ailəsinə və dostlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Ümid edirik ki, səlahiyyətli orqanlar bu amansız cinayəti hərtərəfli araşdıracaq və günahkarları məsuliyyətə cəlb edəcəklər” - klubun bəyanatında deyilir.