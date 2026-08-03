“Şaxtyor”un azərbaycanlı futbolçusu: “Adaptasiya prosesi çətin keçmədi”

"Artıq üç ildir Qazaxıstanda çıxış edirəm. Yerli çempionata uyğunlaşmışam".
Bu sözləri Qazaxıstanın "Şaxtyor" komandasına keçən qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Kamilla Məmmədova deyib.
29 yaşlı müdafiəçi ötən mövsümdən Karaqanda təmsilçisinin diqqət mərkəzində olduğunu bildirib.
“Daha sonra "Şaxtyor" klubundan təklif aldım. Mən də bu təklifi dəyərləndirib qəbul etdim. Hədəfim hər zamankı kimi komandama faydalı olmaq və yaxşı nəticələr qazanmaqdır. Bunun üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Artıq kollektivə uyğunlaşmışam. Bundan əlavə, əvvəlki komandamdan da burada çıxış edən futbolçular var. Bu səbəbdən adaptasiya prosesi mənim üçün çətin keçmədi”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında qeyd edib.
O, Azərbaycan və Qazaxıstan çempionatlarını da müqayisə edib: “Liqalar arasında əsas fərq rəqabətin səviyyəsindədir. Burada komandaların sayı daha çoxdur, legionerlər kifayət qədər çoxdur və bu da çempionatın inkişafına müsbət təsir göstərir".
Qeyd edək ki, Kamilla Məmmədova Qazaxıstanda "Okjetpes" və "Yelimay" klublarının da formalarını geyinib.