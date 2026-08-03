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“Zirə” Brahim Konate ilə yollarını ayırdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 17:05
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“Zirə” Brahim Konate ilə yollarını ayırdı

“Zirə” fransalı futbolçu Brahim Konate ilə yollarını ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

İdman.Biz
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