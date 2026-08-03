“Zirə” Brahim Konate ilə yollarını ayırdı

“Zirə” fransalı futbolçu Brahim Konate ilə yollarını ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
“Zirə” fransalı futbolçu Brahim Konate ilə yollarını ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
Pley-off mərhələsində ilk oyunlar avqustun 20-də keçiriləcək
Avropa Liqası və Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri müəyyənləşib
Pley-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da baş tutacaq
Yerli KİV-lər Əbdül Səmmadın “Qarabağ”a qoşulmasını böyük uğur kimi təqdim ediblər
Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək