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UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” “Orhus”la üz-üzə gələcək

Futbol
Xəbərlər
5 Avqust 2026 09:30
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UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” “Orhus”la üz-üzə gələcək

UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində bu gün növbəti oyunlar baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” futbol komandası bu gün UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayacaq.

Bakı təmsilçisi ilk görüşdə Danimarkada “Orhus”un qonağı olacaq. Ranners stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da səslənəcək. Matçı sloveniyalı FIFA referisi Rade Obrenoviç idarə edəcək.

Komandalar arasında cavab qarşılaşması avqustun 11-də Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq. Görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Günün digər matçında isə Türkiyənin “Fənərbağça” futbol komandası Avstriya təmsilçisi “Şturm”u qəbul edəcək.

UEFA Çempionlar Liqası

Üçüncü təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

5 avqust

20:30 “Orhus” - “Sabah”

22:00 “Fənərbağça” - “Şturm”

İdman.Biz
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