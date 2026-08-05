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İnfantinonu FİFA prezidenti postunda əvəz edə biləcək əsas namizədlər məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 07:18
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İnfantinonu FİFA prezidenti postunda əvəz edə biləcək əsas namizədlər məlum olub

Canni İnfantinonu FİFA prezidenti vəzifəsində əvəz edə biləcək beş aparıcı namizədin adı açıqlanıb.

İdman.Biz bu barədə İspaniyanın "Marca" qəzetinə istinadən bildirir.

Namizədlər siyahısı belədir:

Nasir Əl-Xelayfi, “Pari Sen-Jermen” klubunun prezidenti və Avropa Klub Futbol Şurasının (EFC) sədri;

Viktor Montalyani, FİFA-nın vitse-prezidenti və Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib Futbol Konfederasiyasının (CONCACAF) prezidenti;

Aleksander Çeferin, UEFA prezidenti;

Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlifə, Asiya Futbol Konfederasiyasının (AFC) prezidenti;

Patris Motsepe, Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) prezidenti.

Qeyd olunur ki, Montalyani ən məntiqli seçimdir, çünki o, FİFA Şurasının vitse-prezidenti vəzifəsində çalışır və buna görə də təşkilatın daxili işlərinə yaxşı bələddir.

Namizədlərin ərizə təqdim etmələri üçün son tarix 18 noyabr 2026-cı ildir. Yalnız milli futbol assosiasiyası namizəd irəli sürə bilər. Namizəd ən azı beş federasiyanın dəstəyini qazanmalıdır. FİFA prezident seçkilərinin özü 2027-ci il martın 18-də Mərakeşin Rabat şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır.

İdman.Biz
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